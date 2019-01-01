Смертельна аварія поблизу заправки у Нововолинську: деталі інциденту





Нагадаємо,



Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, за кермом автомобіля був чоловік 1984 року народження. Він повідомив, що раптово помітив пішохода, який переходив дорогу не на переході, на ділянці дороги – темно. Водій натиснув на гальма, та було пізно.



Від місця зіткнення з потерпілим, автомобіль проїхав метрів 100. Від отриманих травм чоловік 1954 року народження помер на місці. Водій викликав поліцію та “швидку”. Загиблий працював на м’ясокомбінаті.



Деталі автомобільної пригоди на місці встановлювали правоохоронці головного управління поліції з Луцька. Водія освідували за допомогою драгера, в стані алкогольного сп’яніння не перебував. Додатково відібрали кров на аналіз щодо вмісту алкогольних чи наркотичних речовин.



До ЄРДР за фактом ДТП внесли відомості за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Триває слідство для встановлення усіх обставин аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нововолинську автомобіль Mitsubishi Grand збив пішохода поблизу заправки «ANP», неподалік повороту на м’ясокомбінат.Нагадаємо, інцидент трапився 19-го вересня близько 22:00, - пише БУГ Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції, за кермом автомобіля був чоловік 1984 року народження. Він повідомив, що раптово помітив пішохода, який переходив дорогу не на переході, на ділянці дороги – темно. Водій натиснув на гальма, та було пізно.Від місця зіткнення з потерпілим, автомобіль проїхав метрів 100. Від отриманих травм чоловік 1954 року народження помер на місці. Водій викликав поліцію та “швидку”. Загиблий працював на м’ясокомбінаті.Деталі автомобільної пригоди на місці встановлювали правоохоронці головного управління поліції з Луцька. Водія освідували за допомогою драгера, в стані алкогольного сп’яніння не перебував. Додатково відібрали кров на аналіз щодо вмісту алкогольних чи наркотичних речовин.До ЄРДР за фактом ДТП внесли відомості за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Триває слідство для встановлення усіх обставин аварії.

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