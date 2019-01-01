вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна аварія поблизу заправки у Нововолинську: деталі інциденту

Смертельна аварія поблизу заправки у Нововолинську: деталі інциденту
В Нововолинську автомобіль Mitsubishi Grand збив пішохода поблизу заправки «ANP», неподалік повороту на м’ясокомбінат.

Нагадаємо, інцидент трапився 19-го вересня близько 22:00, - пише БУГ.

Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, за кермом автомобіля був чоловік 1984 року народження. Він повідомив, що раптово помітив пішохода, який переходив дорогу не на переході, на ділянці дороги – темно. Водій натиснув на гальма, та було пізно.

Від місця зіткнення з потерпілим, автомобіль проїхав метрів 100. Від отриманих травм чоловік 1954 року народження помер на місці. Водій викликав поліцію та “швидку”. Загиблий працював на м’ясокомбінаті.

Деталі автомобільної пригоди на місці встановлювали правоохоронці головного управління поліції з Луцька. Водія освідували за допомогою драгера, в стані алкогольного сп’яніння не перебував. Додатково відібрали кров на аналіз щодо вмісту алкогольних чи наркотичних речовин.

До ЄРДР за фактом ДТП внесли відомості за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення усіх обставин аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія, смерть, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів
Сьогодні, 10:42
У суботу, 21 вересня, перекриватимуть рух у центрі Луцька
Сьогодні, 10:28
Смертельна аварія поблизу заправки у Нововолинську: деталі інциденту
Сьогодні, 10:25
В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
Сьогодні, 10:10
Як у Луцьку святкували День програміста*
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
Відлетів на кілька десятків метрів і помер на місці: у місті на Волині автомобіль збив пішохода Відлетів на кілька десятків метрів і помер на місці: у місті на Волині автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 01:37
В аварії поблизу Луцька загинув пішохід В аварії поблизу Луцька загинув пішохід
10 травень, 23:55
Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік
02 березень, 21:47
У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист
02 січень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів
Сьогодні, 10:42
 0
У суботу, 21 вересня, перекриватимуть рух у центрі Луцька
Сьогодні, 10:28
 0
Смертельна аварія поблизу заправки у Нововолинську: деталі інциденту
Сьогодні, 10:25
 0
В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
Сьогодні, 10:10
 0
Як у Луцьку святкували День програміста*
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿