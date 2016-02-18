Дешеве розмитнення в обмін на техогляд: що пропонує автомобілістам нова влада





І хоча на перший погляд ця тема стосується лише "євроблях", та насправді вона сильно зачепить усіх автомобілістів країни, - пише



Схоже на те, що нові чиновники дуже прагнуть повернути відмінену вісім років назад схему обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів, тому заради цього навіть готові піти на поступки “євробляхерам” і дозволити доступне розмитнення.



Новий голова митниці Максим Нефьодов озвучив бажані для митниці умови розмитнення. Він запропонував розділити авто на дві категорії: до 2009 року випуску та старші. На його думку, у випадку зі старими автомобілями дуже важко визначити їх реальну вартість, а інвойсам новий митник довіряти не схильний.



Тому пан Нефьодов пропонує розмитнювати старі авто за фіксованою ставкою (наприклад, 500 євро з автомобіля), або за формулою, в який фігурує якийсь один параметр (скажімо, об'єм двигуна або потужність). Але найголовніше, шо і пан Нефьо́дов, і решта представників державних органів, які були присутні на цій зустрічі, одностайно наголошують на необхідності введення обов’язкового технічного контролю (техогляду) для усіх транспортних засобів.



Державники наголошують на значний негативний вплив на екологію та поганий технічний стан автомобілів, що ввозились з Євросоюзу. На їх думку, ті автомобілі, які вже ввезені в Україну, слід легалізувати за якомога простішою схемою (можливо навіть відмінити акциз), але одразу після цього слід ввести обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів.



Нагадаємо, що зараз обов’язковий техогляд проходять лише комерційні транспортні засоби. Ефективність цієї процедури вкрай низька – іржаві маршрутки, що розвалюються на ходу та КамАЗи, що випускають у повітря клуби густого диму, надто часто зустрічаються на наших дорогах. І всі вони мають талон про проходження техогляду.



Техогляд для легкових авто був відмінений в 2011 році. Тоді це не призвело до росту аварійності. Скоріше навпаки – загальна кількість ДТП зменшилась. Крім того, за офіційними даними, кількість ДТП, що сталась через поганий технічний стан транспортного засобу ніколи не перевищувала 1%. Отже, як показує досвід останніх восьми років, обов’язковий техогляд не має майже ніякого відношення до безпеки на дорогах.



Стосовно екології також не все так однозначно. Згідно з останнім дослідженням Грінпіс, частка автомобільних викидів у загальному забруднені атмосфери – 9%. Це в світовому масштабі. По Україні подібних даних немає, але будь-який мешканець Запоріжжя, Маріуполя чи іншого міста з розвиненою промисловістю підтвердить, що у переповненому автомобілями Києві дихається набагато легше, ніж в промисловому регіоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня в Міністерстві інфраструктури відбулась робоча зустріч, головною темою якої було доступне розмитнення авто.І хоча на перший погляд ця тема стосується лише "євроблях", та насправді вона сильно зачепить усіх автомобілістів країни, - пише auto.24tv.ua. Схоже на те, що нові чиновники дуже прагнуть повернути відмінену вісім років назад схему обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів, тому заради цього навіть готові піти на поступки “євробляхерам” і дозволити доступне розмитнення.Новий голова митниціозвучив бажані для митниці умови розмитнення. Він запропонував розділити авто на дві категорії: до 2009 року випуску та старші. На його думку, у випадку зі старими автомобілями дуже важко визначити їх реальну вартість, а інвойсам новий митник довіряти не схильний.Тому пан Нефьодов пропонує розмитнювати старі авто за фіксованою ставкою (наприклад, 500 євро з автомобіля), або за формулою, в який фігурує якийсь один параметр (скажімо, об'єм двигуна або потужність). Але найголовніше, шо і пан Нефьо́дов, і решта представників державних органів, які були присутні на цій зустрічі, одностайно наголошують на необхідності введення обов’язкового технічного контролю (техогляду) для усіх транспортних засобів.Державники наголошують на значний негативний вплив на екологію та поганий технічний стан автомобілів, що ввозились з Євросоюзу. На їх думку, ті автомобілі, які вже ввезені в Україну, слід легалізувати за якомога простішою схемою (можливо навіть відмінити акциз), але одразу після цього слід ввести обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів.Нагадаємо, що зараз обов’язковий техогляд проходять лише комерційні транспортні засоби. Ефективність цієї процедури вкрай низька – іржаві маршрутки, що розвалюються на ходу та КамАЗи, що випускають у повітря клуби густого диму, надто часто зустрічаються на наших дорогах. І всі вони мають талон про проходження техогляду.Техогляд для легкових авто був відмінений в 2011 році. Тоді це не призвело до росту аварійності. Скоріше навпаки – загальна кількість ДТП зменшилась. Крім того, за офіційними даними, кількість ДТП, що сталась через поганий технічний стан транспортного засобу ніколи не перевищувала 1%. Отже, як показує досвід останніх восьми років, обов’язковий техогляд не має майже ніякого відношення до безпеки на дорогах.Стосовно екології також не все так однозначно. Згідно з останнім дослідженням Грінпіс, частка автомобільних викидів у загальному забруднені атмосфери – 9%. Це в світовому масштабі. По Україні подібних даних немає, але будь-який мешканець Запоріжжя, Маріуполя чи іншого міста з розвиненою промисловістю підтвердить, що у переповненому автомобілями Києві дихається набагато легше, ніж в промисловому регіоні.

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