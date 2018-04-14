На Волині судитимуть митника, який взяв 220 доларів хабара

За одержання неправомірної вигоди судитимуть державного інспектора митного поста «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби.Про це інформує прокуратура Волині.У червні-липні 2019 року митник одержав від громадянина грошові кошти в сумі 220 доларів США за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вантажу фарби через пункт пропуску «Пулемець» митного поста «Піща » Волинської митниці ДФС.Злочинні дії державного інспектора викрили під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області спільно з працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області.Митника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.