«Волинські яструби»: команда рятувальників візьме участь у міжнародних змаганнях





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Волинь представлятимуть рятувальники Андрій Мазурик начальник караулу 14-ої ДПРЧ смт Ратно, начальник караулу 3-ої ДПРЧ м. Рожище Володимир Климюк, пожежний-рятувальник 5-ої ДПРЧ м. Нововолинськ Едуард Сарапін, начальник караулу 1-ої ДПРЧ м. Луцьк Роман Божук на чолі з капітаном команди - начальником караулу 9-ої ДПРЧ м. Горохів Сергієм Матвійчуком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-22 вересня команда «Волинські яструби» пожежних-рятувальників Управління ДСНС України у Волинській області візьме участь у міжнародних змаганнях «Firefighter Combat Challenge», що відбудуться у Києві серед кращих команд вітчизняних та іноземних держав.Про це інформують на сайті ДСНС у Волинській областіВолинь представлятимуть рятувальникиначальник караулу 14-ої ДПРЧ смт Ратно, начальник караулу 3-ої ДПРЧ м. Рожище, пожежний-рятувальник 5-ої ДПРЧ м. Нововолинськ, начальник караулу 1-ої ДПРЧ м. Луцькна чолі з капітаном команди - начальником караулу 9-ої ДПРЧ м. Горохів

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