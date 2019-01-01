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«Волинські яструби»: команда рятувальників візьме участь у міжнародних змаганнях

«Волинські яструби»: команда рятувальників візьме участь у міжнародних змаганнях
21-22 вересня команда «Волинські яструби» пожежних-рятувальників Управління ДСНС України у Волинській області візьме участь у міжнародних змаганнях «Firefighter Combat Challenge», що відбудуться у Києві серед кращих команд вітчизняних та іноземних держав.

Про це інформують на сайті ДСНС у Волинській області

Волинь представлятимуть рятувальники Андрій Мазурик начальник караулу 14-ої ДПРЧ смт Ратно, начальник караулу 3-ої ДПРЧ м. Рожище Володимир Климюк, пожежний-рятувальник 5-ої ДПРЧ м. Нововолинськ Едуард Сарапін, начальник караулу 1-ої ДПРЧ м. Луцьк Роман Божук на чолі з капітаном команди - начальником караулу 9-ої ДПРЧ м. Горохів Сергієм Матвійчуком.

«Волинські яструби»: команда рятувальників візьме участь у міжнародних змаганнях

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Теги: Волинські яструби, рятувальники, змагання
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