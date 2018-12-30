вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звільнений український моряк і його собака вперше побачилися після полону: зворушливе відео

Звільнений український моряк і його собака вперше побачилися після полону: зворушливе відео
Собака Джессі, яка теж була у російському полоні, але повернулася звідти трохи раніше, аніж моряки, врешті зустрілася зі своїм господарем. Це один зі звільнених моряків – Сергій Чуліба.

Про це повідомляє 24 канал.

Собаку називали 25-им членом команди військовополонених українських моряків. Після захоплення українців на морі її забрали собі співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Переговори про те, аби повернути собаку в Україну, тривали близько 4 місяців. Під час захоплення кораблів Джессі була тримісячним цуценятком.

Її найпершою повернули в Україну. На повернення свого господаря вона з нетерпінням чекала разом із родиною моряка.

ось – довгоочікувана зустріч: Джессі відразу впізнала свого господаря, моряка Сергія Чулібу. На відео видно, як вона кидається до військового, махає хвостиком і вже не відходить.

Зворушливе відео поширив на своїй Facebook-сторінці російський адвокат українських моряків Микола Полозов.

"Всіх причетних до цієї події вітаю!", – написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: полонені, собака, моряки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільнений український моряк і його собака вперше побачилися після полону: зворушливе відео
Сьогодні, 20:02
65-річний волинянин, що пережив унікальну операцію на серці, розповів про самопочуття
Сьогодні, 19:40
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 22 вересня
Сьогодні, 19:00
Зарплати понад 10 тисяч і багатомільйонні інвестиції: як розвивається машинобудування на Волині
Сьогодні, 18:40
Відлітають журавлі: птахи у небі над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
«День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО «День початку закінчення війни»: у Луцьку урочисто спустили прапор ВМС ЗС України. ФОТО
16 вересень, 11:56
У Луцьку почали збір підписів щодо звільнення українських моряків У Луцьку почали збір підписів щодо звільнення українських моряків
13 лютий, 07:17
Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тисяч гривень Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тисяч гривень
30 грудень, 2018, 22:40
«ДБР збирається співпрацювати з Росією у справі українських моряків», - адвокат Порошенка «ДБР збирається співпрацювати з Росією у справі українських моряків», - адвокат Порошенка
19 вересень, 00:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
 1
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
Звільнений український моряк і його собака вперше побачилися після полону: зворушливе відео
Сьогодні, 20:02
 0
65-річний волинянин, що пережив унікальну операцію на серці, розповів про самопочуття
Сьогодні, 19:40
 0
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 22 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿