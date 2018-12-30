Звільнений український моряк і його собака вперше побачилися після полону: зворушливе відео

Сергій Чуліба.



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Собаку називали 25-им членом команди військовополонених українських моряків. Після захоплення українців на морі її забрали собі співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Переговори про те, аби повернути собаку в Україну, тривали близько 4 місяців. Під час захоплення кораблів Джессі була тримісячним цуценятком.



Її найпершою повернули в Україну. На повернення свого господаря вона з нетерпінням чекала разом із родиною моряка.



ось – довгоочікувана зустріч: Джессі відразу впізнала свого господаря, моряка Сергія Чулібу. На відео видно, як вона кидається до військового, махає хвостиком і вже не відходить.



Зворушливе відео поширив на своїй Facebook-сторінці російський адвокат українських моряків Микола Полозов.



"Всіх причетних до цієї події вітаю!", – написав він.







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