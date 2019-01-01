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У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО

У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
Гурт "Бумбокс" у Ковелі презентував новий альбом "Таємний Код: Рубікон".

Концерт відбувся 20 вересня і Ковель став другим містом (після Рівного) у масштабному турне з однойменною назвою, інформує Район.Ковель.

На початку концерту вокаліст Андрій Хливнюк згадав перший ковельський концерт Бумбоксу, оскільки у залі через відсутність опалення було дуже холодно, однак всі глядачі до кінця насолоджувалися виступом музикантів.

Цьогоріч на сцені Палацу культури імені Тараса Шевченка гурт "Бумбокс" виконав пісні з нового альбому: «Тримай Мене», «Ангела», «Дрантя», «Безодня», «ДШ», «Твій На 100 %», «Побачимось». Окрім цього ексклюзивно виконали «Малюнки на стінах» – пісня, яка офіційно вийде у другій частині альбому. Також одні із найвідоміших хітів гурту «Вахтерам», «Квіти у волоссі» та «Поліна». У подарунок для ковельчан виконали пісню «Болєльщик». На завершення, після гучних вигуків залу «На біс!», гурт заспівав «Люди», «Наодинці».

Не обійшлося і без приємних сюрпризів для музикантів. Одна із прихильниць під час перерви між піснями вийшла на сцену і вручила букет солісту Андрію Хливнюку.

Після останньої пісні Андрій Хливнюк подякував глядачам за те, що після концерту музиканти поїдуть з міста з усмішкою.

«Від вуха до вуха і уважуха. Ось чому не треба відміняти концерт, коли немає солд-ауту», – сказав Андрій Хливнюк після потискання руки прихильникам.

У доказ того, у наскільки гарній атмосфері відбувся концерт, на сторінці гурту "Бумбокс" опублікували фото з концерту з підписом: «Ковель, який же душевний концерт! Дякуємо. Тур почався просто відмінно».
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО


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Теги: музика, концерт, Бумбокс, Ковель
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