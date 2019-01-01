У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО





Концерт відбувся 20 вересня і Ковель став другим містом (після Рівного) у масштабному турне з однойменною назвою, інформує



На початку концерту вокаліст Андрій Хливнюк згадав перший ковельський концерт Бумбоксу, оскільки у залі через відсутність опалення було дуже холодно, однак всі глядачі до кінця насолоджувалися виступом музикантів.



Цьогоріч на сцені Палацу культури імені Тараса Шевченка гурт "Бумбокс" виконав пісні з нового альбому: «Тримай Мене», «Ангела», «Дрантя», «Безодня», «ДШ», «Твій На 100 %», «Побачимось». Окрім цього ексклюзивно виконали «Малюнки на стінах» – пісня, яка офіційно вийде у другій частині альбому. Також одні із найвідоміших хітів гурту «Вахтерам», «Квіти у волоссі» та «Поліна». У подарунок для ковельчан виконали пісню «Болєльщик». На завершення, після гучних вигуків залу «На біс!», гурт заспівав «Люди», «Наодинці».



Не обійшлося і без приємних сюрпризів для музикантів. Одна із прихильниць під час перерви між піснями вийшла на сцену і вручила букет солісту Андрію Хливнюку.



Після останньої пісні Андрій Хливнюк подякував глядачам за те, що після концерту музиканти поїдуть з міста з усмішкою.



«Від вуха до вуха і уважуха. Ось чому не треба відміняти концерт, коли немає солд-ауту», – сказав Андрій Хливнюк після потискання руки прихильникам.



У доказ того, у наскільки гарній атмосфері відбувся концерт, на сторінці гурту "Бумбокс" опублікували фото з концерту з підписом: «Ковель, який же душевний концерт! Дякуємо. Тур почався просто відмінно».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гурт "Бумбокс" у Ковелі презентував новий альбом "Таємний Код: Рубікон".Концерт відбувся 20 вересня і Ковель став другим містом (після Рівного) у масштабному турне з однойменною назвою, інформує Район.Ковель На початку концерту вокалістзгадав перший ковельський концерт Бумбоксу, оскільки у залі через відсутність опалення було дуже холодно, однак всі глядачі до кінця насолоджувалися виступом музикантів.Цьогоріч на сцені Палацу культури імені Тараса Шевченка гурт "Бумбокс" виконав пісні з нового альбому: «Тримай Мене», «Ангела», «Дрантя», «Безодня», «ДШ», «Твій На 100 %», «Побачимось». Окрім цього ексклюзивно виконали «Малюнки на стінах» – пісня, яка офіційно вийде у другій частині альбому. Також одні із найвідоміших хітів гурту «Вахтерам», «Квіти у волоссі» та «Поліна». У подарунок для ковельчан виконали пісню «Болєльщик». На завершення, після гучних вигуків залу «На біс!», гурт заспівав «Люди», «Наодинці».Не обійшлося і без приємних сюрпризів для музикантів. Одна із прихильниць під час перерви між піснями вийшла на сцену і вручила букет солісту Андрію Хливнюку.Після останньої пісні Андрій Хливнюк подякував глядачам за те, що після концерту музиканти поїдуть з міста з усмішкою.«Від вуха до вуха і уважуха. Ось чому не треба відміняти концерт, коли немає солд-ауту», – сказав Андрій Хливнюк після потискання руки прихильникам.У доказ того, у наскільки гарній атмосфері відбувся концерт, на сторінці гурту "Бумбокс" опублікували фото з концерту з підписом: «Ковель, який же душевний концерт! Дякуємо. Тур почався просто відмінно».

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