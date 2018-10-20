На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих





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Аварія трапилася близько 14:11 в Овідіопольському районі на 12 кілометрі траси Одеса-Б.-Дністровський. Зіткнулися мікроавтобус та фура.



До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїжджої частини від ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині попередньо загинули дев’ятеро людей.Про це повідомляє Українська правда Аварія трапилася близько 14:11 в Овідіопольському районі на 12 кілометрі траси Одеса-Б.-Дністровський. Зіткнулися мікроавтобус та фура.До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїжджої частини від ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

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