На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Сьогодні, 16:11
Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині попередньо загинули дев’ятеро людей.
Про це повідомляє Українська правда.
Аварія трапилася близько 14:11 в Овідіопольському районі на 12 кілометрі траси Одеса-Б.-Дністровський. Зіткнулися мікроавтобус та фура.
До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїжджої частини від ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
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Про це повідомляє Українська правда.
Аварія трапилася близько 14:11 в Овідіопольському районі на 12 кілометрі траси Одеса-Б.-Дністровський. Зіткнулися мікроавтобус та фура.
До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїжджої частини від ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
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