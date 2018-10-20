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На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих

На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині попередньо загинули дев’ятеро людей.

Про це повідомляє Українська правда.

Аварія трапилася близько 14:11 в Овідіопольському районі на 12 кілометрі траси Одеса-Б.-Дністровський. Зіткнулися мікроавтобус та фура.

До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїжджої частини від ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

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Теги: аварія, Одещина
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