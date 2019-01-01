День осіннього рівнодення 2019: прикмети і заборони

23 вересня - День осіннього рівнодення 2019.У народі день осіннього рівнодення здавна наділявся магічними властивостями і сильною енергетикою.23 вересня можна і потрібно загадувати бажання – енергетика дня посприяє їх виконанню.У цей період краще не починати нові справи. Сьогодні потрібно підвести підсумки старого, а також приділяти час здоров’ю і душевному стану.Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися. Інакше можна перекреслити своє благополуччя.З осіннім рівноденням пов’язана прикмета на матеріальне благополуччя. Потрібно, щоб стіл у цей день з ранку і до самого вечора ломився від ласощів. У такому випадку у сім’ї буде достаток і благополуччя.Хороший знак – зустріти вдома бажаних гостей або близьких родичів. Для залучення удачі радять пригощати у цей день друзів, приятелів і колег яблуками.Багато прикмет на рівнодення пов’язані з горобиною. Принесіть гілочку рослини додому – це стане прекрасним оберегом від зла і неприємностей.