8 «обділених» ОСББ Луцька просять кошти на негайний ремонт аварійних будинків





Голова ОСББ «Соборності 32» Тетяна Горюнова звернулася із цим проханням до членів постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.



У рамках «Програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Луцька на 2015 – 2019 роки» міська влада вже виділяла кошти, однак на спілки: «Бест Хауз», «Відродження, 12», «Волі, 10», «Євродвір», «Жасмін Луцьк», «Загородня, 2», «Соборність» та «Соборності, 32» грошей не вистачило.



«Гроші потрібні терміново, бо обставини, у яких знаходяться будинки заявлених восьми ОСББ – просто катастрофічні і якщо ремонт не почати найближчим часом, то там неможливо буде жити», – говорить Тетяна Горюнова.



Серед присутніх на засіданні були представники ОСББ «Відродження, 18а», «Волі 8-10», «Соборності, 32» та «Арцеулова 3», усі вони підтвердили аварійний стан своїх будинків.



ОСББ на «Арцеулова 3», яка – чи не наймолодша у місті, створена в січні цього року, має таку ж ситуацію, як і інші.



«Все, що ми прийняли від ЖЕКу, то – жесть. Наш будинок зробив осадку, труби в каналізації йдуть нижче рівня. У нас прориває труби, в гівні ми по самій шиї. Викликаємо аварійку по 5 разів на місяць», – каже голова ОСББ на «Арцеулова 3» Катерина Двінських.



Деякі члени комісії наполягали взяти кошти, що



Комісія вирішила, що такі питання «з ходу» не вирішуються, то ж знайшли компроміс – депутат Андрій Покровський запропонував доручити двом депутатам від комісії розглянути питання про дофінансування ОСББ міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцку на 8 ОСББ просять виділити додаткові кошти у розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень для проведення негайних ремонтних робіт у багатоповерхівках.Голова ОСББ «Соборності 32»звернулася із цим проханням до членів постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.У рамках «Програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Луцька на 2015 – 2019 роки» міська влада вже виділяла кошти, однак на спілки: «Бест Хауз», «Відродження, 12», «Волі, 10», «Євродвір», «Жасмін Луцьк», «Загородня, 2», «Соборність» та «Соборності, 32» грошей не вистачило.«Гроші потрібні терміново, бо обставини, у яких знаходяться будинки заявлених восьми ОСББ – просто катастрофічні і якщо ремонт не почати найближчим часом, то там неможливо буде жити», – говорить Тетяна Горюнова.Серед присутніх на засіданні були представники ОСББ «Відродження, 18а», «Волі 8-10», «Соборності, 32» та «Арцеулова 3», усі вони підтвердили аварійний стан своїх будинків.ОСББ на «Арцеулова 3», яка – чи не наймолодша у місті, створена в січні цього року, має таку ж ситуацію, як і інші.«Все, що ми прийняли від ЖЕКу, то – жесть. Наш будинок зробив осадку, труби в каналізації йдуть нижче рівня. У нас прориває труби, в гівні ми по самій шиї. Викликаємо аварійку по 5 разів на місяць», – каже голова ОСББ на «Арцеулова 3»Деякі члени комісії наполягали взяти кошти, що планували виділити на будівництво фонтану в центрі міста , який обіцяли облаштувати вже до кінця цього року і віддати потрібну суму членам ОСББ, однак не всі підтримали таку ініціативу. Тоді розглядали інші варіанти, звідки можна «зняти» потрібну суму, однак активна дискусія виявилася безрезультатною.Комісія вирішила, що такі питання «з ходу» не вирішуються, то ж знайшли компроміс – депутатзапропонував доручити двом депутатам від комісії розглянути питання про дофінансування ОСББ міста.

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