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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +2…+4 градусів, удень – +14…+16. Вітер східний, північно-східний і південно-східний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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