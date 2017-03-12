В аквапарку діти масово отруїлися хлором

У Хмельницькому відвідувачі аквапарку отруїлися хлором.Про це повідомляє видання "Українські новини", посилаючись на поліцію області."Днями лікарі швидкої допомоги повідомили, що за медичною допомогою зі скаргами на сльозотечу і кашель звернулися 13 осіб - 11 дітей різного віку та двоє дорослих. Медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором. Під наглядом лікарів всю ніч у лікарні провели тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р., яких у неділю вранці виписали. Всі інші після огляду медиків від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води з басейнів, а також вилучила документацію про подання речовин для очищення води. Ведеться розслідування "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь".Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.