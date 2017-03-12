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В аквапарку діти масово отруїлися хлором

В аквапарку діти масово отруїлися хлором
У Хмельницькому відвідувачі аквапарку отруїлися хлором.

Про це повідомляє видання "Українські новини", посилаючись на поліцію області.

"Днями лікарі швидкої допомоги повідомили, що за медичною допомогою зі скаргами на сльозотечу і кашель звернулися 13 осіб - 11 дітей різного віку та двоє дорослих. Медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором. Під наглядом лікарів всю ніч у лікарні провели тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р., яких у неділю вранці виписали. Всі інші після огляду медиків від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води з басейнів, а також вилучила документацію про подання речовин для очищення води. Ведеться розслідування "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь".

Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: аквапарк, отруєння, Хмельницький
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