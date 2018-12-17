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Школярі ходять по проїжджій частині: у Луцьку просять облашувати тротуар

Школярі ходять по проїжджій частині: у Луцьку просять облашувати тротуар
У Луцьку на вулиці Тополевій просять облаштувати асфальтну доріжку.

Відповідне звернення на платформі Відкрите місто зареєстрував Олексій Омельчук.

Він зазначив, що тротуар зник, як поклали асфальт на проїжджій частині, а вулицею щодня ходять сотні учнів до школи.

Також чоловік пише, що замість тротуару люди облаштовують газони та заїзди для власних авто.

«Невже для того щоб хоча б відновити стежину для школярів потрібно щоб трапилось лихо?» – йдеться у зверненні.

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Теги: тротуар, Луцьк
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