Школярі ходять по проїжджій частині: у Луцьку просять облашувати тротуар

У Луцьку на вулиці Тополевій просять облаштувати асфальтну доріжку.Відповідне звернення на платформі Відкрите місто зареєструвавВін зазначив, що тротуар зник, як поклали асфальт на проїжджій частині, а вулицею щодня ходять сотні учнів до школи.Також чоловік пише, що замість тротуару люди облаштовують газони та заїзди для власних авто.«Невже для того щоб хоча б відновити стежину для школярів потрібно щоб трапилось лихо?» – йдеться у зверненні.