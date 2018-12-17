В Україні вступив у дію закон про штрафи для перевантажених фур

Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи за перевантажені фури, 24-го серпня його опублікували в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.



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Закон



Гроші, отримані від сплати цього штрафу, мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду.



Законом передбачається, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 8,5 тис. грн; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї 1000 НМДГ (17 тис. грн); перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 2000 НМДГ (34 тис. грн).



Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нестиме відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб.



Крім того, 24-го вересня в урядовій газеті “Голос України” опублікували закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду”, відповідно до пояснювальної записки, пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт до джерел формування державного дорожнього фонду.



Зарахування відповідних коштів до державного дорожнього фонду слугуватиме додатковим джерелом фінансування дорожнього господарства та дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентпідписав закон, яким підвищуються штрафи за перевантажені фури, 24-го серпня його опублікували в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.Про це повідомляє Укрінформ Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю” передбачає введення штрафів від 8,5 до 34 тис. грн за перевищення допустимої ваги вантажу транспорту. Сума санкції залежатиме від того, наскільки вага більша за норму. Чинним законодавством за перевантаження фур передбачений штраф 510-680 грн.Гроші, отримані від сплати цього штрафу, мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду.Законом передбачається, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 8,5 тис. грн; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї 1000 НМДГ (17 тис. грн); перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 2000 НМДГ (34 тис. грн).Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нестиме відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб.Крім того, 24-го вересня в урядовій газеті “Голос України” опублікували закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду”, відповідно до пояснювальної записки, пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт до джерел формування державного дорожнього фонду.Зарахування відповідних коштів до державного дорожнього фонду слугуватиме додатковим джерелом фінансування дорожнього господарства та дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб.

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