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На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО

На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
На озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району 21-22 вересня відбувся відкритий Кубок Волинської області з ловлі хижої риби спінінгом з човна.

У змаганні, яке відбувалось у два етапи, взяли участь сім команд рибалок-любителів та рибалок-спортсменів - пише Ковельpost.

Як повідомив нашому виданню керівник напрямку "спінінг-човен" Волинської федерації риболовного спорту Святослав Халєєв, у підсумку - весь п'єдестал зайняли ковельчани.

Переможцем визнали команду "Gold Fish" у складі Михайла Смаля та Олексія Гузя. Друге та третє призові місця у команд "АвтоАптека" (Вадим Кужель, Віталій Яцина) та "Silver Bass" (Рома Марчук, Ернест Зейнідінов) відповідно.

Переможцям вдалося зловити у два етапи (за два дні) 10 щук та 3 окуня. У залік враховувалась не лише кількість пійманої риби, а й її загальна довжина. Усього під час змагань на вудки учасників втрапило 48 щук та 16 окунів.

Переможці та призери отримали від спонсорів змагань чимало призів, які стануть у нагоді рибалкам-любителям.

До слова, саме Святослав Халєєв вісім років тому заснував Кубок Волинської області з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Щороку змагання користуються велику популярністю та збирають чимало любителів спортивної риболовлі.

На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО

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Теги: кубок, ловля риби, змагання
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