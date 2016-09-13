На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО





У змаганні, яке відбувалось у два етапи, взяли участь сім команд рибалок-любителів та рибалок-спортсменів - пише



Як повідомив нашому виданню керівник напрямку "спінінг-човен" Волинської федерації риболовного спорту Святослав Халєєв, у підсумку - весь п'єдестал зайняли ковельчани.



Переможцем визнали команду "Gold Fish" у складі Михайла Смаля та Олексія Гузя. Друге та третє призові місця у команд "АвтоАптека" (Вадим Кужель, Віталій Яцина) та "Silver Bass" (Рома Марчук, Ернест Зейнідінов) відповідно.



Переможцям вдалося зловити у два етапи (за два дні) 10 щук та 3 окуня. У залік враховувалась не лише кількість пійманої риби, а й її загальна довжина. Усього під час змагань на вудки учасників втрапило 48 щук та 16 окунів.



Переможці та призери отримали від спонсорів змагань чимало призів, які стануть у нагоді рибалкам-любителям.



До слова, саме Святослав Халєєв вісім років тому заснував Кубок Волинської області з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Щороку змагання користуються велику популярністю та збирають чимало любителів спортивної риболовлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Пісочне, поблизу села Любохини Старовижівського району 21-22 вересня відбувся відкритий Кубок Волинської області з ловлі хижої риби спінінгом з човна.У змаганні, яке відбувалось у два етапи, взяли участь сім команд рибалок-любителів та рибалок-спортсменів - пише Ковельpost Як повідомив нашому виданню керівник напрямку "спінінг-човен" Волинської федерації риболовного спорту, у підсумку - весь п'єдестал зайняли ковельчани.Переможцем визнали команду "Gold Fish" у складіта. Друге та третє призові місця у команд "АвтоАптека" () та "Silver Bass" () відповідно.Переможцям вдалося зловити у два етапи (за два дні) 10 щук та 3 окуня. У залік враховувалась не лише кількість пійманої риби, а й її загальна довжина. Усього під час змагань на вудки учасників втрапило 48 щук та 16 окунів.Переможці та призери отримали від спонсорів змагань чимало призів, які стануть у нагоді рибалкам-любителям.До слова, саме Святослав Халєєв вісім років тому заснував Кубок Волинської області з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Щороку змагання користуються велику популярністю та збирають чимало любителів спортивної риболовлі.

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