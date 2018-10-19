Працівникам «Луцьктепла» боргують зарплати ще з липня

Працівникам ДКП «Луцьктепло» не виплачують заробітну плату декілька місяців.Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.Депутатвідзначив, що «Луцьктепло» боргує за оренду котельні на Карбишева ще з червня. Провівши переговори, дійшли згоди заплатити лише за червень, а це – 920 тисяч гривень, решту боргів – віддати після початку опалювального сезону. Окрім того, заробітну плату працівникам підприємства не виплатили ще за липень.«У тому числі ця ситуація – результат фінансової діяльності тих керівників, яких вихваляли деякі депутати», - вважає Поліщук.