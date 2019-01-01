26 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає координатор Волинського прес-клубу(на фото).Також день народження цього дня у директора Луцького базового медичного коледжута підприємця26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - чемпіонку світу з вільної боротьбиІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.26 вересня відзначають Європейський день мов, як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності кожного європейця та розвитку викладання мов у світі.26 вересня 1939 року – день заснування газети «Вільна праця» (орган Луцького тимчасового управління), яка з 1 лютого 1940 року називалась «Радянська Волинь» (тепер – «Волинь-нова»).З 26 вересня 2007 року за ініціативою десяти міжнародних організацій так чи інакше пов’язаних з проблемами планування сім’ї почав щорічно відзначатися Всесвітній день контрацепції.У Луцьку 26 вересня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка ВДУ імені Лесі Українки присвоєно статус національного.