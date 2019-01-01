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Хто зможе продавати та купувати українську землю? НАЖИВО

Хто зможе продавати та купувати українську землю? НАЖИВО
Уряд схвалив законопроект про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Тепер питання продажу землі сільгоспризначення, яке 18 років було мораторієм, нарешті зрушило з мертвої точки.

Яким буде ринок землі та коли українці зможуть продавати свої паї? Чи варто боятись іноземців та чи існує загроза, що землю скуповуватимуть лише олігархи? Як вплине зняття мораторію на вітчизняних аграріїв та який це матиме ефект на ріст економіки України дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості програми: Валерій Діброва – депутат Волинської обласної ради, директор товариства «П’ятидні», Олександр Семенюк – директор Волинської регіональної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" та Руслан Хомич – голова Асоціації фермерів Волині.


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Теги: Протилежний погляд
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