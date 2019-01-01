Стіни, розетки, каналізація: у Луцьку хочуть відремонтувати один із корпусів СНУ
Сьогодні, 08:06
У Луцьку до кінця року планують зробити поточний ремонт навчального корпусу №6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки по вулиці Ковельській,15, де міститься Інститут мистецтв.
Інформацію про тендер розмістили у системі відкритих торгів «ProZorro» - пише Район.Луцьк.
Очікувана вартість робіт – 400 тисяч гривень. Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, коли й розпочнеться сам аукціон.
Серед робіт визначені оновлення стін, стелі, установлення вимикачів та розеток, ремонт каналізації та водопостачання.
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Інформацію про тендер розмістили у системі відкритих торгів «ProZorro» - пише Район.Луцьк.
Очікувана вартість робіт – 400 тисяч гривень. Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, коли й розпочнеться сам аукціон.
Серед робіт визначені оновлення стін, стелі, установлення вимикачів та розеток, ремонт каналізації та водопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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