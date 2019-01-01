Стіни, розетки, каналізація: у Луцьку хочуть відремонтувати один із корпусів СНУ





Інформацію про тендер розмістили у системі відкритих торгів «ProZorro» - пише



Очікувана вартість робіт – 400 тисяч гривень. Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, коли й розпочнеться сам аукціон.



Серед робіт визначені оновлення стін, стелі, установлення вимикачів та розеток, ремонт каналізації та водопостачання.

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