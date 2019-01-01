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Стіни, розетки, каналізація: у Луцьку хочуть відремонтувати один із корпусів СНУ

Стіни, розетки, каналізація: у Луцьку хочуть відремонтувати один із корпусів СНУ
У Луцьку до кінця року планують зробити поточний ремонт навчального корпусу №6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки по вулиці Ковельській,15, де міститься Інститут мистецтв.

Інформацію про тендер розмістили у системі відкритих торгів «ProZorro» - пише Район.Луцьк.

Очікувана вартість робіт – 400 тисяч гривень. Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, коли й розпочнеться сам аукціон.

Серед робіт визначені оновлення стін, стелі, установлення вимикачів та розеток, ремонт каналізації та водопостачання.

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Теги: СНУ, корпус, ремонт, тендер
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