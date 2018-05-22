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19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина

19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина
19-річний Гусманов Владислав, мешканець Володимира-Волинського, 23-го вересня у Львові отримав важкі тілесні ушкодження.

Третю добу знаходиться в глибокій комі. Сім’я потребує фінансової допомоги. Щоденно на лікування необхідно більше 3 тисяч гривень, - пише Буг.

Стан юнака критичний, він знаходиться у львівській лікарні. У хлопця тріснутий череп, зламані ребра та пальці.

Владислав на штучній вентиляції легенів, має набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили, обставини встановлюються.

Юнак, студент львівського університету, навчається на факультеті ІТ технологій, а також паралельно працює.

Батьки, Наталія Гусманова (Волошко) та Юрій Гусманов, благають про фінансову допомогу. Кожного дня на лікування необхідно більше 3000 гривень. Родина немає таких коштів. Окрім Владислава в сім’ї ще двоє діток 8-ми та 11-ти років.

Батьки будуть дуже вдячні кожному, хто має змогу допомогти (будь-яка сума є важливою), а також просять молитися за їхньго сина.

Номер картки Приватбанку 5363 5423 0854 6200 батько ГУСМАНОВ ЮРІЙ РАІСОВИЧ.

19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина
19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина
19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина
19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина

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Теги: Гусманов Владислав, кома, побиття
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