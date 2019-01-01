Шквальний вітер: у західних областях України оголосили штормове попередження





Про це повідомляє



Так, в західних областях очікують пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с.



"30 вересня о західних, вдень місцями і в північних областях пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с", - йдеться в повідомленні.



У південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 30 вересня оголосили штормове попередження.Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.Так, в західних областях очікують пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с."30 вересня о західних, вдень місцями і в північних областях пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с", - йдеться в повідомленні.У південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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