вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати

Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.961, а продаж - 24.332.

Євро при купівлі становить - 26.046, продажу - 26.642.

Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати
Сьогодні, 08:52
У «ПортCity» – знижки на розваги*
Сьогодні, 08:40
Віра, Надія, Любов та Софія: що жінкам треба знати про свято
Сьогодні, 08:15
Петиція про порятунок озера Світязь набрала уже більше 1500 голосів
Сьогодні, 07:30
У Луцьку за бійку судили підприємицю
Сьогодні, 06:42
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 5 вересня Курс валют у Луцьку на 5 вересня
05 вересень, 08:42
У Луцьку за бійку судили підприємицю У Луцьку за бійку судили підприємицю
Сьогодні, 06:42
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
29 вересень, 20:00
У Луцьку на залізничному вокзалі матері загиблого Героя відмовили у пільговому проїзді У Луцьку на залізничному вокзалі матері загиблого Героя відмовили у пільговому проїзді
29 вересень, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати
Сьогодні, 08:52
 0
У «ПортCity» – знижки на розваги*
Сьогодні, 08:40
 0
Віра, Надія, Любов та Софія: що жінкам треба знати про свято
Сьогодні, 08:15
 0
Петиція про порятунок озера Світязь набрала уже більше 1500 голосів
Сьогодні, 07:30
 0
У Луцьку за бійку судили підприємицю
Сьогодні, 06:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿