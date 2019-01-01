Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати





Євро при купівлі становить - 26.046, продажу - 26.642.



Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.961, а продаж - 24.332.Євро при купівлі становить - 26.046, продажу - 26.642.Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.

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