Курс валют у Луцьку на 30 вересня: долар продовжує падати
Сьогодні, 08:52
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.961, а продаж - 24.332.
Євро при купівлі становить - 26.046, продажу - 26.642.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.
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Євро при купівлі становить - 26.046, продажу - 26.642.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.646, продаж - 6.127.
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