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Мріє стати ведучою на телебаченні: у дитини загиблого волинського Героя – день народження

Мріє стати ведучою на телебаченні: у дитини загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

30 вересня Надійка святкує 13-й день народження. Дівчинка є донькою солдата ЗСУ Ілюшика Сергія Володимировича, у якого 22 квітня 2015 року перестало битись серце під час військових навчань на рівненському полігоні.

Іменинниця вчиться у 8 класі. З предметів найбільше подобається біологія, англійська та українська мови. Не дуже любить природознавство, історію та основи здоров’я.

Надійці подобається малювати та робити манікюр. Вона часто переглядає про це ролики в інтернеті. Відвідувала шість років народні танці, але перестала займатись так як не співпадав розклад занять з шкільним розкладом. Має бажання відновити заняття, оскільки їй їх дуже не вистачає. Дівчині подобається бавитись з малесенькими дітьми. Їхні знайомі часто довіряють бавити малесенького хлопчика. Мама каже, що вона могла б з цим пов’язати в майбутньому своє життя і стати вчителем чи вихователем. Хоча вона поки що себе не бачить в цій ролі тому, що це занадто велика відповідальність.Наразі своє майбутнє хотіла б пов’язати з журналістикою або стати ведучою на телебаченні. Хоча не полишає бажання професійно навчитись манікюру.

У цьому році, завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в Австрії. Та радо ділиться враженнями від поїздки: «Поїздка лишила безліч позитивних вражень. Цю поїздку я буду пам’ятати дуже довго, там я знайшла нових друзів, побачила інший рівень життя людей.
Я б хотіла побувати ще у Франції в місті Париж і побачити Ейфелеву вежу, а також, мрію про відпочинок з сім’єю у Туреччині.
Із вітчизняних селебрітіс дівчинка хотіла б побачити Настю Каменських, Олексія Потапенка, Надю Дорофеєву, Ектора Хіменеса Браво.

Одну з мрій дівчинки здійснила мама і вона побувала на зустрічі з Дмитром Комаровим, вони навіть разом сфотографувались і він дав їй автограф. Адже, вона так любить його передачі «Світ навиворіт», всі випуски передивляється по декілька разів.

Авторитетом для Наді є старший брат, саме з нього вона бере приклад. «Моєму братові Тарасу 21 рік. Він навчається у Київському Політехнічному Інституті. Я дуже ним пишаюся, адже він закінчив школу з відзнакою. Він товариський та позитивний, у нього багато друзів. Я його обожнюю і дуже за ним сумую тому, що він рідко приїжджає додому». Родині Ілюшик допомагають рідні та близькі. Надійка говорить: «У нашій сім’ї ми дбаємо та підтримуємо один одного». Із мамою, Оленою, у неї хороші стосунки і вони – друзі. Дівчинка говорить: «Мама смішна та весела. Вона дуже смачно готує, а я їй у цьому допомагаю і набираюсь досвіду. Також я доглядаю за рибкою Фредді, прибираю та викидаю сміття».

Для неї Україна – це її рідній дім, де завжди затишно і привітно, а також це рідні і близькі люди, котрі оточують їхню сім’ю і не дають сумувати.

Зробити сюрприз Надійці може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору цього проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).


Інформація для благодійників: Ілюшик Надія - 13 років (30.09.2006)
м. Ковель. Ріст: 158 см; Розмір взуття: 37.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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