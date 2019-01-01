Мріє стати ведучою на телебаченні: у дитини загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.30 вереснясвяткує 13-й день народження. Дівчинка є донькою солдата ЗСУ, у якого 22 квітня 2015 року перестало битись серце під час військових навчань на рівненському полігоні.Іменинниця вчиться у 8 класі. З предметів найбільше подобається біологія, англійська та українська мови. Не дуже любить природознавство, історію та основи здоров’я.Надійці подобається малювати та робити манікюр. Вона часто переглядає про це ролики в інтернеті. Відвідувала шість років народні танці, але перестала займатись так як не співпадав розклад занять з шкільним розкладом. Має бажання відновити заняття, оскільки їй їх дуже не вистачає. Дівчині подобається бавитись з малесенькими дітьми. Їхні знайомі часто довіряють бавити малесенького хлопчика. Мама каже, що вона могла б з цим пов’язати в майбутньому своє життя і стати вчителем чи вихователем. Хоча вона поки що себе не бачить в цій ролі тому, що це занадто велика відповідальність.Наразі своє майбутнє хотіла б пов’язати з журналістикою або стати ведучою на телебаченні. Хоча не полишає бажання професійно навчитись манікюру.У цьому році, завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в Австрії. Та радо ділиться враженнями від поїздки: «Поїздка лишила безліч позитивних вражень. Цю поїздку я буду пам’ятати дуже довго, там я знайшла нових друзів, побачила інший рівень життя людей.Я б хотіла побувати ще у Франції в місті Париж і побачити Ейфелеву вежу, а також, мрію про відпочинок з сім’єю у Туреччині.Із вітчизняних селебрітіс дівчинка хотіла б побачити Настю Каменських, Олексія Потапенка, Надю Дорофеєву, Ектора Хіменеса Браво.Одну з мрій дівчинки здійснила мама і вона побувала на зустрічі з Дмитром Комаровим, вони навіть разом сфотографувались і він дав їй автограф. Адже, вона так любить його передачі «Світ навиворіт», всі випуски передивляється по декілька разів.Авторитетом для Наді є старший брат, саме з нього вона бере приклад. «Моєму братові Тарасу 21 рік. Він навчається у Київському Політехнічному Інституті. Я дуже ним пишаюся, адже він закінчив школу з відзнакою. Він товариський та позитивний, у нього багато друзів. Я його обожнюю і дуже за ним сумую тому, що він рідко приїжджає додому». Родині Ілюшик допомагають рідні та близькі. Надійка говорить: «У нашій сім’ї ми дбаємо та підтримуємо один одного». Із мамою, Оленою, у неї хороші стосунки і вони – друзі. Дівчинка говорить: «Мама смішна та весела. Вона дуже смачно готує, а я їй у цьому допомагаю і набираюсь досвіду. Також я доглядаю за рибкою Фредді, прибираю та викидаю сміття».Для неї Україна – це її рідній дім, де завжди затишно і привітно, а також це рідні і близькі люди, котрі оточують їхню сім’ю і не дають сумувати.Зробити сюрприз Надійці може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація для благодійників: Ілюшик Надія - 13 років (30.09.2006)м. Ковель. Ріст: 158 см; Розмір взуття: 37.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд