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П'яний водій, який скоїв аварію у Луцьку, пропонував патрульним 200 доларів хабара

П'яний водій, який скоїв аварію у Луцьку, пропонував патрульним 200 доларів хабара
У Луцьку затримали п'яного водія, який пропонував патрульним неправомірну вигоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 29 вересня, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні прибули на ДТП: тут водій BMW зіткнувся з бордюром.

Чоловік мав ознаки сп’яніння, однак проходити тест у присутності 2 свідків відмовився.

Коли ж на 26-річного громадянина почали оформляти протокол, він неодноразово пропонував поліцейським 200 доларів, аби уникнути відповідальності. Попередження про кримінал за таку пропозицію не діяли.

Тож водія затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: хабар, патрульний, Луцьк
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