П'яний водій, який скоїв аварію у Луцьку, пропонував патрульним 200 доларів хабара
Сьогодні, 12:15
У Луцьку затримали п'яного водія, який пропонував патрульним неправомірну вигоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 29 вересня, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні прибули на ДТП: тут водій BMW зіткнувся з бордюром.
Чоловік мав ознаки сп’яніння, однак проходити тест у присутності 2 свідків відмовився.
Коли ж на 26-річного громадянина почали оформляти протокол, він неодноразово пропонував поліцейським 200 доларів, аби уникнути відповідальності. Попередження про кримінал за таку пропозицію не діяли.
Тож водія затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 29 вересня, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні прибули на ДТП: тут водій BMW зіткнувся з бордюром.
Чоловік мав ознаки сп’яніння, однак проходити тест у присутності 2 свідків відмовився.
Коли ж на 26-річного громадянина почали оформляти протокол, він неодноразово пропонував поліцейським 200 доларів, аби уникнути відповідальності. Попередження про кримінал за таку пропозицію не діяли.
Тож водія затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Головне фото – ілюстративне
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Коментарі 1
Дурний! Тра більше було дати...
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