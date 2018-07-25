П'яний водій, який скоїв аварію у Луцьку, пропонував патрульним 200 доларів хабара

У Луцьку затримали п'яного водія, який пропонував патрульним неправомірну вигоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.У ніч на 29 вересня, на проспекті Соборності, в Луцьку, патрульні прибули на ДТП: тут водій BMW зіткнувся з бордюром.Чоловік мав ознаки сп’яніння, однак проходити тест у присутності 2 свідків відмовився.Коли ж на 26-річного громадянина почали оформляти протокол, він неодноразово пропонував поліцейським 200 доларів, аби уникнути відповідальності. Попередження про кримінал за таку пропозицію не діяли.Тож водія затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.