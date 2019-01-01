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Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*

Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*
Осінній Lutsk Fashion Weekend здивував не тільки стильними колекціями, а й цікавою локацією! Цьго разу наймодніша подія осені відбувалася на території автомобільного комлпексу WEST AUTO HUB .

Окрім моделей, на сцену вийшли й учасниці проекту "Краса без меж" - жінки різної зовнішності та віку. Серед них були й працівниці WEST AUTO HUB.

Ще однією родзинкою вечора стала презентація автомобіля Tesla Model X від власників - сім'ї Вячеслава та Оксани Коротких. До речі, автомобіль також придбали у компанії WEST AUTO HUB.

Читати також: Бренди, нові обличчя і «танці» від Tesla: яким був Lutsk Fashion Weekend*

Більше дивіться у відеоблозі компанії.


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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк
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