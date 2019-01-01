Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*





Окрім моделей, на сцену вийшли й учасниці проекту "Краса без меж" - жінки різної зовнішності та віку. Серед них були й працівниці WEST AUTO HUB.



Ще однією родзинкою вечора стала презентація автомобіля Tesla Model X від власників - сім'ї Вячеслава та Оксани Коротких. До речі, автомобіль також придбали у компанії WEST AUTO HUB.



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Більше дивіться у відеоблозі компанії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінній Lutsk Fashion Weekend здивував не тільки стильними колекціями, а й цікавою локацією! Цьго разу наймодніша подія осені відбувалася на території автомобільного комлпексу WEST AUTO HUB Окрім моделей, на сцену вийшли й учасниці проекту "Краса без меж" - жінки різної зовнішності та віку. Серед них були й працівниці WEST AUTO HUB.Ще однією родзинкою вечора стала презентація автомобіля Tesla Model X від власників - сім'їта. До речі, автомобіль також придбали у компанії WEST AUTO HUB.Більше дивіться у відеоблозі компанії.

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