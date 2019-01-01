У Володимирі-Волинському ВАЗ протаранив мінівен
Сьогодні, 17:15
На вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталася близько 16-ї години сьогодні, 30 вересня, - інформує Буг.
Як розповідають очевидці події, біля автобусної зупинки неподалік школи-інтернат автомобіль ВАЗ в’їхав у мінівен. Також додають, що він "загорнув" передні пасажирські двері мінівена.
На місці працює поліція.
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Аварія сталася близько 16-ї години сьогодні, 30 вересня, - інформує Буг.
Як розповідають очевидці події, біля автобусної зупинки неподалік школи-інтернат автомобіль ВАЗ в’їхав у мінівен. Також додають, що він "загорнув" передні пасажирські двері мінівена.
На місці працює поліція.
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