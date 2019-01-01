У Володимирі-Волинському ВАЗ протаранив мінівен





Аварія сталася близько 16-ї години сьогодні, 30 вересня, - інформує



Як розповідають очевидці події, біля автобусної зупинки неподалік школи-інтернат автомобіль ВАЗ в’їхав у мінівен. Також додають, що він "загорнув" передні пасажирські двері мінівена.



На місці працює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася близько 16-ї години сьогодні, 30 вересня, - інформує Буг. Як розповідають очевидці події, біля автобусної зупинки неподалік школи-інтернат автомобіль ВАЗ в’їхав у мінівен. Також додають, що він "загорнув" передні пасажирські двері мінівена.На місці працює поліція.

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