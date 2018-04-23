вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку

«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
На Волині вперше відбувся масштабний відкритий чемпіонат із бразильського джиу-джитсу.

До Луцька з’їхалися близько трьохсот спортсменів із різних куточків України - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Суворих вікових обмежень не було. Тож впродовж дня відбувалися десятки поєдинків.

Ці юні леді вже чемпіонки. Джиу-джитсу займаються понад два роки.

Усі поєдинки фіксували за допомогою онлайн програми. Відтак переможців нагороджували одразу по завершенню сутичок. Гості спортивного заходу кажуть: організація змагань – вражає.

Тренерам було дозволено підказками підтримувати своїх вихованців під час поєдинків. Наставники кажуть, зараз дітям боротися важко, однак це дисциплінує та загартовує їх як сильних духом особистостей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: джиу-джитсу, чемпіонат, спорт, змагання, медалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
Сьогодні, 03:22
На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки
Сьогодні, 02:35
Трагедія Бабиного Яру: на Ковельщині вшанували жертв Голокосту. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Пропонувала 30 тисяч доларів: жінка замовила вбивство свого чоловіка
Сьогодні, 00:27
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО
23 квітень, 2018, 17:33
Луцький школяр здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з джиу-джитсу Луцький школяр здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з джиу-джитсу
25 вересень, 2017, 17:41
У Луцьку вперше відбудуться змагання з кросфіту У Луцьку вперше відбудуться змагання з кросфіту
10 серпень, 2016, 11:03
Луцький спортсмен - серед кращих на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу Луцький спортсмен - серед кращих на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу
04 грудень, 2015, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
Сьогодні, 03:22
 0
На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки
Сьогодні, 02:35
 0
Трагедія Бабиного Яру: на Ковельщині вшанували жертв Голокосту. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 0
Пропонувала 30 тисяч доларів: жінка замовила вбивство свого чоловіка
Сьогодні, 00:27
 0
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿