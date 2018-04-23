«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку





До Луцька з’їхалися близько трьохсот спортсменів із різних куточків України - йдеться в сюжеті



Суворих вікових обмежень не було. Тож впродовж дня відбувалися десятки поєдинків.



Ці юні леді вже чемпіонки. Джиу-джитсу займаються понад два роки.



Усі поєдинки фіксували за допомогою онлайн програми. Відтак переможців нагороджували одразу по завершенню сутичок. Гості спортивного заходу кажуть: організація змагань – вражає.



Тренерам було дозволено підказками підтримувати своїх вихованців під час поєдинків. Наставники кажуть, зараз дітям боротися важко, однак це дисциплінує та загартовує їх як сильних духом особистостей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вперше відбувся масштабний відкритий чемпіонат із бразильського джиу-джитсу.До Луцька з’їхалися близько трьохсот спортсменів із різних куточків України - йдеться в сюжеті 12 каналу Суворих вікових обмежень не було. Тож впродовж дня відбувалися десятки поєдинків.Ці юні леді вже чемпіонки. Джиу-джитсу займаються понад два роки.Усі поєдинки фіксували за допомогою онлайн програми. Відтак переможців нагороджували одразу по завершенню сутичок. Гості спортивного заходу кажуть: організація змагань – вражає.Тренерам було дозволено підказками підтримувати своїх вихованців під час поєдинків. Наставники кажуть, зараз дітям боротися важко, однак це дисциплінує та загартовує їх як сильних духом особистостей.

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