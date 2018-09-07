В Європу за 10 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки
Сьогодні, 19:14
Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків зі знижкою 25%.
Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, - пише УНІАН.
З України можна придбати квитки від 10 євро: у Варшаву, Гданськ, Краків, Катовіце і Стокгольм. В Афіни з Києва можна долетіти за 15 євро, в Софію за 14 євро, у Вену за 22 євро, а в Мадрид за 25 євро.
Забронювати квитки можна до 6 жовтня, акція діє на квитки з жовтня до травня 2020 року.
Раніше ірландський лоукостер Ryanair знизив ціну авіаквитків, на перші рейси з Одеси в Катовіце (Польща) до 6 євро в одну сторону. Перельоти за такої вартості будуть виконані в кінці жовтня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, - пише УНІАН.
З України можна придбати квитки від 10 євро: у Варшаву, Гданськ, Краків, Катовіце і Стокгольм. В Афіни з Києва можна долетіти за 15 євро, в Софію за 14 євро, у Вену за 22 євро, а в Мадрид за 25 євро.
Забронювати квитки можна до 6 жовтня, акція діє на квитки з жовтня до травня 2020 року.
Раніше ірландський лоукостер Ryanair знизив ціну авіаквитків, на перші рейси з Одеси в Катовіце (Польща) до 6 євро в одну сторону. Перельоти за такої вартості будуть виконані в кінці жовтня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині приватне підприємство вирубувало ліс
Сьогодні, 19:49
Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч
Сьогодні, 19:26
В Європу за 10 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки
Сьогодні, 19:14
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня
Сьогодні, 19:00
Показали волинський костел на сторічній світлині
Сьогодні, 18:37
Медіа