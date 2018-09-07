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В Європу за 10 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки

В Європу за 10 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки
Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків зі знижкою 25%.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, - пише УНІАН.

З України можна придбати квитки від 10 євро: у Варшаву, Гданськ, Краків, Катовіце і Стокгольм. В Афіни з Києва можна долетіти за 15 євро, в Софію за 14 євро, у Вену за 22 євро, а в Мадрид за 25 євро.

Забронювати квитки можна до 6 жовтня, акція діє на квитки з жовтня до травня 2020 року.

Раніше ірландський лоукостер Ryanair знизив ціну авіаквитків, на перші рейси з Одеси в Катовіце (Польща) до 6 євро в одну сторону. Перельоти за такої вартості будуть виконані в кінці жовтня цього року.


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Теги: Ryanair
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