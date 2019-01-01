У ЖК «Струмочок» відкрили продаж таунхаусів з новим плануванням*
Сьогодні, 14:03
У житловому комплексі «Струмочок» відкрили продаж таунхаусів із новим плануванням.
Про це пише Перший.
У них – цілий ряд переваг:
- нижча ціна за рахунок зменшеної площі загального користування,
- можливе відтермінування оплати на 24 місяці,
- є можливість вільного планування першого поверху: де будуть стіни можете обирати самі!
- спеціальний курс долара від забудовника.
Чим особливі ці таунхауси?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхове житло, що має окремий вхід і терасу із виходом на задній дворик. Площа – 92,15 м2.
На першому поверсі – вільне планування. Можна використати дизайн, який пропонує забудовник, а можна залишити цей поверх повністю відкритим без перестінків (майже 40 м2), або ж пізніше оформити планування інтер’єр на власний розсуд та оформити.
У варіанті, який пропонує забудовник, на першому поверсі можна відділити кухню (13,44 м2), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
На другому поверсі – дві кімнати: 18,82 м2 та 12,26 м2, коридор і санвузол.
Цікаво, чим особливі таунхауси та які переваги у цього типу житла? Читайте статтю «Як купити таунхаус під Луцьком. Що це? Скільки коштує? Які акції?»
Яка ціна?
Ціна таунхауса «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) – 11 900 грн/м2.
Ціна із наповненням – 13 500 грн/м2.
Є можливість відтермінування на 24 місяці із першим внеском 50%.
Увага! Якщо маєте заощадження в доларах, забудовник готовий запропонувати вигідні умови купівлі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОР» ГОТУЄ ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ШОУ-РУМ У ЖК «СТРУМОЧОК»
Яким буде «Струмочок»?
«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор БК
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Про це пише Перший.
У них – цілий ряд переваг:
- нижча ціна за рахунок зменшеної площі загального користування,
- можливе відтермінування оплати на 24 місяці,
- є можливість вільного планування першого поверху: де будуть стіни можете обирати самі!
- спеціальний курс долара від забудовника.
Чим особливі ці таунхауси?
Таунхауси «Смарт» – це двоповерхове житло, що має окремий вхід і терасу із виходом на задній дворик. Площа – 92,15 м2.
На першому поверсі – вільне планування. Можна використати дизайн, який пропонує забудовник, а можна залишити цей поверх повністю відкритим без перестінків (майже 40 м2), або ж пізніше оформити планування інтер’єр на власний розсуд та оформити.
У варіанті, який пропонує забудовник, на першому поверсі можна відділити кухню (13,44 м2), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.
На другому поверсі – дві кімнати: 18,82 м2 та 12,26 м2, коридор і санвузол.
Цікаво, чим особливі таунхауси та які переваги у цього типу житла? Читайте статтю «Як купити таунхаус під Луцьком. Що це? Скільки коштує? Які акції?»
Яка ціна?
Ціна таунхауса «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) – 11 900 грн/м2.
Ціна із наповненням – 13 500 грн/м2.
Є можливість відтермінування на 24 місяці із першим внеском 50%.
Увага! Якщо маєте заощадження в доларах, забудовник готовий запропонувати вигідні умови купівлі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОР» ГОТУЄ ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ШОУ-РУМ У ЖК «СТРУМОЧОК»
Яким буде «Струмочок»?
«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор БК
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