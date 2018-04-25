Назвали адреси, де у Луцьку заберуть незаконні рекламні банери та щити
Сьогодні, 15:42
У Луцьку проведуть демонтаж низки засобів зовнішньої реклами, встановлених із порушеннями.
Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - повідомляють Волинські Новини.
Працівники КП «Луцькреклама» виявили в місті низку засобів зовнішньої реклами, розміщених без відповідних дозволів, або таких, термін дії дозволів яких закінчився. Це:
- банер на металевому каркасі «FRANKOF. Фабрика м’яких меблів» на проспекті Волі, 44а;
- банери на вікнах «Завжди модно», «Розпродаж» та «Одяг. Взуття» на проспекті Волі, 52;
- кронштейн «КОСМОЛОТ» на фасаді будинку на вулиці Винниченка, 45;
- щит «Партнер Ломбард. Заходьте, якщо що» на фасаді будинку на проспекті Соборності, 28;
- банер на металевому каркасі «Світ Дісней» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;
- банери «Фільтри для води. Чиста питна вода» та «Лужна іонізована вода» на фасаді будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;
- кронштейни «САУНА» на світлових опорах на проспекті Президента Грушевського, 4в;
- банер «Вікна» на вулиці Конякіна, 24;
- банер «Євро Секонд Хенд» на фасаді будинку на вулиці Кривий Вал, 30а.
Інспектори КП «Луцькреклама» склали акти виявлення порушення розміщення засобів зовнішньої реклами та листи-вимоги про усунення порушення. Крім того, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області направили подання щодо порушення закону для накладання відповідних штрафних санкцій.
Всі перераховані рекламні засоби розміщені без отриманих у встановленому порядку дозволів, що порушує Закон України «Про рекламу».
Власники засобів зовнішньої реклами будуть змушені демонтувати їх протягом семи днів. У разі невиконання щити, банери демонтують працівники КП «Луцькреклама».
Члени виконкому підтримали проект рішення.
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Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - повідомляють Волинські Новини.
Працівники КП «Луцькреклама» виявили в місті низку засобів зовнішньої реклами, розміщених без відповідних дозволів, або таких, термін дії дозволів яких закінчився. Це:
- банер на металевому каркасі «FRANKOF. Фабрика м’яких меблів» на проспекті Волі, 44а;
- банери на вікнах «Завжди модно», «Розпродаж» та «Одяг. Взуття» на проспекті Волі, 52;
- кронштейн «КОСМОЛОТ» на фасаді будинку на вулиці Винниченка, 45;
- щит «Партнер Ломбард. Заходьте, якщо що» на фасаді будинку на проспекті Соборності, 28;
- банер на металевому каркасі «Світ Дісней» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;
- банери «Фільтри для води. Чиста питна вода» та «Лужна іонізована вода» на фасаді будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;
- кронштейни «САУНА» на світлових опорах на проспекті Президента Грушевського, 4в;
- банер «Вікна» на вулиці Конякіна, 24;
- банер «Євро Секонд Хенд» на фасаді будинку на вулиці Кривий Вал, 30а.
Інспектори КП «Луцькреклама» склали акти виявлення порушення розміщення засобів зовнішньої реклами та листи-вимоги про усунення порушення. Крім того, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області направили подання щодо порушення закону для накладання відповідних штрафних санкцій.
Всі перераховані рекламні засоби розміщені без отриманих у встановленому порядку дозволів, що порушує Закон України «Про рекламу».
Власники засобів зовнішньої реклами будуть змушені демонтувати їх протягом семи днів. У разі невиконання щити, банери демонтують працівники КП «Луцькреклама».
Члени виконкому підтримали проект рішення.
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