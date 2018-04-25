Назвали адреси, де у Луцьку заберуть незаконні рекламні банери та щити





Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - повідомляють



Працівники КП «Луцькреклама» виявили в місті низку засобів зовнішньої реклами, розміщених без відповідних дозволів, або таких, термін дії дозволів яких закінчився. Це:



- банер на металевому каркасі «FRANKOF. Фабрика м’яких меблів» на проспекті Волі, 44а;



- банери на вікнах «Завжди модно», «Розпродаж» та «Одяг. Взуття» на проспекті Волі, 52;



- кронштейн «КОСМОЛОТ» на фасаді будинку на вулиці Винниченка, 45;



- щит «Партнер Ломбард. Заходьте, якщо що» на фасаді будинку на проспекті Соборності, 28;



- банер на металевому каркасі «Світ Дісней» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;



- банери «Фільтри для води. Чиста питна вода» та «Лужна іонізована вода» на фасаді будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;



- кронштейни «САУНА» на світлових опорах на проспекті Президента Грушевського, 4в;



- банер «Вікна» на вулиці Конякіна, 24;



- банер «Євро Секонд Хенд» на фасаді будинку на вулиці Кривий Вал, 30а.



Інспектори КП «Луцькреклама» склали акти виявлення порушення розміщення засобів зовнішньої реклами та листи-вимоги про усунення порушення. Крім того, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області направили подання щодо порушення закону для накладання відповідних штрафних санкцій.



Всі перераховані рекламні засоби розміщені без отриманих у встановленому порядку дозволів, що порушує Закон України «Про рекламу».



Власники засобів зовнішньої реклами будуть змушені демонтувати їх протягом семи днів. У разі невиконання щити, банери демонтують працівники КП «Луцькреклама».



Члени виконкому підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть демонтаж низки засобів зовнішньої реклами, встановлених із порушеннями.Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - повідомляють Волинські Новини. Працівники КП «Луцькреклама» виявили в місті низку засобів зовнішньої реклами, розміщених без відповідних дозволів, або таких, термін дії дозволів яких закінчився. Це:- банер на металевому каркасі «FRANKOF. Фабрика м’яких меблів» на проспекті Волі, 44а;- банери на вікнах «Завжди модно», «Розпродаж» та «Одяг. Взуття» на проспекті Волі, 52;- кронштейн «КОСМОЛОТ» на фасаді будинку на вулиці Винниченка, 45;- щит «Партнер Ломбард. Заходьте, якщо що» на фасаді будинку на проспекті Соборності, 28;- банер на металевому каркасі «Світ Дісней» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;- банери «Фільтри для води. Чиста питна вода» та «Лужна іонізована вода» на фасаді будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;- кронштейни «САУНА» на світлових опорах на проспекті Президента Грушевського, 4в;- банер «Вікна» на вулиці Конякіна, 24;- банер «Євро Секонд Хенд» на фасаді будинку на вулиці Кривий Вал, 30а.Інспектори КП «Луцькреклама» склали акти виявлення порушення розміщення засобів зовнішньої реклами та листи-вимоги про усунення порушення. Крім того, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області направили подання щодо порушення закону для накладання відповідних штрафних санкцій.Всі перераховані рекламні засоби розміщені без отриманих у встановленому порядку дозволів, що порушує Закон України «Про рекламу».Власники засобів зовнішньої реклами будуть змушені демонтувати їх протягом семи днів. У разі невиконання щити, банери демонтують працівники КП «Луцькреклама».Члени виконкому підтримали проект рішення.

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