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Назвали адреси, де у Луцьку заберуть незаконні рекламні банери та щити

Назвали адреси, де у Луцьку заберуть незаконні рекламні банери та щити
У Луцьку проведуть демонтаж низки засобів зовнішньої реклами, встановлених із порушеннями.

Про це йшлося 2 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцького міської ради, - повідомляють Волинські Новини.

Працівники КП «Луцькреклама» виявили в місті низку засобів зовнішньої реклами, розміщених без відповідних дозволів, або таких, термін дії дозволів яких закінчився. Це:

- банер на металевому каркасі «FRANKOF. Фабрика м’яких меблів» на проспекті Волі, 44а;

- банери на вікнах «Завжди модно», «Розпродаж» та «Одяг. Взуття» на проспекті Волі, 52;

- кронштейн «КОСМОЛОТ» на фасаді будинку на вулиці Винниченка, 45;

- щит «Партнер Ломбард. Заходьте, якщо що» на фасаді будинку на проспекті Соборності, 28;

- банер на металевому каркасі «Світ Дісней» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;

- банери «Фільтри для води. Чиста питна вода» та «Лужна іонізована вода» на фасаді будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2в;

- кронштейни «САУНА» на світлових опорах на проспекті Президента Грушевського, 4в;

- банер «Вікна» на вулиці Конякіна, 24;

- банер «Євро Секонд Хенд» на фасаді будинку на вулиці Кривий Вал, 30а.

Інспектори КП «Луцькреклама» склали акти виявлення порушення розміщення засобів зовнішньої реклами та листи-вимоги про усунення порушення. Крім того, до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області направили подання щодо порушення закону для накладання відповідних штрафних санкцій.

Всі перераховані рекламні засоби розміщені без отриманих у встановленому порядку дозволів, що порушує Закон України «Про рекламу».

Власники засобів зовнішньої реклами будуть змушені демонтувати їх протягом семи днів. У разі невиконання щити, банери демонтують працівники КП «Луцькреклама».

Члени виконкому підтримали проект рішення.

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Теги: Луцька міськрада, демонтаж реклам, адреси
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