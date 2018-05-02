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У Фінляндії під час нападу на училище загинула українка

У Фінляндії під час нападу на училище загинула українка
У Фінляндії під час нападу на професійне училище загинула українка.

Трагедія сталася у місті Куопіо, - пише УНН.

Загибла проживала в Куопіо разом з чоловіком і була студенткою профучилища. Ці дані підтвердили в МЗС України.

Раніше газета Helsingin Sanomat повідомила, що підозрюваний в нападі корінний фін Йоел Отто Аукусті Марін роками був предметом глузувань і знущань з боку інших студентів.

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Теги: напад, вбивство, Фінляндія
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