«Ні – капітуляції»: Волинську ОДА пікетували через «формулу Штайнмаєра». ФОТО

Активісти прийшли до представників Волинської облдержадміністрації та обласної ради, аби не допустити капітуляцію України за «формулою Штайнмаєра».Пікет відбувся вранці 3 жовтня у приміщенні Волинської ОДА.Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодили і підписали так звану «формулу Штанмайєера». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.Акції протесту того ж дня та наступного відбувалися у різних містах України, масштабні мітинги відбулися у Києві.У Луцьку ж вирішили найперше створити Волинський комітет протидії капітуляції, а згодом – зібрати мітинг під ОДА.Сьогодні, 3 жовтня, представники різних громадських організацій, політичних партій і небайдужі жителі прийшли до представників влади, аби передати свої вимоги, які вже встигли сформулювати у зверненні до президента Українита голови Верховної Ради України, нардепам від Волині.Під час акції протесту виступив екс-заступник голови облради, депутат. Він зауважив, і на місцях, і в Києві повинні робити все для недопущення продажу землі та недопущення капітуляції України за «формулою Штайнмаєра».Активіст, екс-боєць полку «Азов»наголосив на тому, що влада запустила у суспільство декілька дуже підлих меседжів.«Вони, для прикладу, ходять і розказують людям про те, що ті, хто проти «формули Штайнмаєра» виступають проти миру, а за війну і кров. Дуже смішно, коли диванні експерти і домогосподарки, котрі знають про війну з фейсбучної стрічки розповідають нам – фронтовикакам і волонтерам – про те, що віна – це страшно. Давайте розтлумачимо, чому такий наївний підхід до справи, коли люди думають, що трьома підписами можна вирішити питання війни, не працює. Можна наводити десятки прикладів з історії. Але найяскравіший – це Будапештський меморандум. Були провідні держави, підписалися, гарантували, а потім нас всіх пошили в дурні через 20 років. Те саме буде з «формулою Штайнмаєра. Якщо ми підемо на компроміс хоча б на пів кроку – Україна зникне як держава», – висловився Андрій Д’яченко.Він додав, що активні люди, які «не ведуться на серіал «Свати», яким не байдужа доля держави, не згідні на будь-які поступки.Депутат Луцькрадизауважив, що сьогоднішня влада є політично слабкою у міжнародному плані. «Їх затиснули з одного боку москалі, а з іншого – Європа», - сказав Данильчук.«Який може бути особливий статус та вибори? Це маячня! Подивіться, як проголосувала України! Люди ведуться на картинку, на маніпуляції, на інформаційну політику ворога. Як можна проводити вибори там, де 5 років була окупація, де голосують за ригів, за проросійські сили? Цього не можна допускати», – додав Данильчук. На його переконання, головне зараз – гуртуватися усім силам, аби Україна не втратила суверенітету.Данильчук також зауважив, що зараз важливо проводити сесії міських та інших рад на Волині, аби офіційно висловлювати свою позицію.Депутат Луцькрадипроінформував, що проведення сесії міської ради ініціюватимуть на найближчий вівторок. За його словами, ініціюються позачергові сесії у Іваничівському та Любомльському районах.Перший заступник голови Волиньради, взявши слово, запевнив, що "формула Штайнмаєра" – відверто злочинний крок теперішньої влади. Він зауважив, що Олександр Пирожик написав звернення, його зареєстрували, наступний крок – зібрання сесії облради та прийняття цього звернення.«Ні – капітуляції. Слава нації!», – зврнувся до активістів Юрій Поліщук.Микола Федік прочитав усім присутнім звернення Волинського комітету протидії капітуляції, яке адресують президентові України Володимиру Зеленському та голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, нардепам від Волині, а також голові Волинсьрадита виконувачу обов’язків голови ОДАТекст звернення подаємо без змін:Президент Володимир Зеленський йде курсом капітуляції України. Крок за кроком він наближає державу до прірви. Погоджена ним формула Штайнмаєра- це пролог української капітуляції. Далі буде зустріч у Нормандському форматі. Вона має всі шанси стати аналогом Мюнхенської змови 21-го століття. Після цього Україну чекає повернення в орбіту "руского міра" та поступовий демонтаж української державності, а Росію - скасування санкцій.Ми вважаємо, що настав час діяти, а не мовчати. Інакше нас просто поставлять перед фактом. І вже завтра ми прокинемося у зовсім іншій реальності. Не можна допустити, щоб долю України вирішували її вороги, друзі її ворогів і зрадники. Запрошуємо всіх, кому небайдуже майбутнє країни, долучатися до спільної справи протидії капітуляції.Ми вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова: