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Відомо, хто став начальником Любешівського відділення поліції

Відомо, хто став начальником Любешівського відділення поліції
На Волині Любешівське відділення поліції очолив Хвесик Володимир Сергійович.

Про це інформує сайт Любешівської ОТГ.

Представили нового т.в.о. начальника Любешівського відділення поліції сьогодні, 3 жовтня.

"Начальник Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, підполковник поліції Чих Валентин Іванович представив т. в.о. начальника Любешівського відділення поліції, майора поліції Хвесика Володимира Сергійовича, який попередньо працював старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року звільнили керівників Маневицького та Любешівського відділень поліції.



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Теги: поліція, Любешів
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