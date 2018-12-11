Відомо, хто став начальником Любешівського відділення поліції
Сьогодні, 15:15
На Волині Любешівське відділення поліції очолив Хвесик Володимир Сергійович.
Про це інформує сайт Любешівської ОТГ.
Представили нового т.в.о. начальника Любешівського відділення поліції сьогодні, 3 жовтня.
"Начальник Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, підполковник поліції Чих Валентин Іванович представив т. в.о. начальника Любешівського відділення поліції, майора поліції Хвесика Володимира Сергійовича, який попередньо працював старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що у серпні 2019 року звільнили керівників Маневицького та Любешівського відділень поліції.
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Про це інформує сайт Любешівської ОТГ.
Представили нового т.в.о. начальника Любешівського відділення поліції сьогодні, 3 жовтня.
"Начальник Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, підполковник поліції Чих Валентин Іванович представив т. в.о. начальника Любешівського відділення поліції, майора поліції Хвесика Володимира Сергійовича, який попередньо працював старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що у серпні 2019 року звільнили керівників Маневицького та Любешівського відділень поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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