Відомо, хто став начальником Любешівського відділення поліції

Хвесик Володимир Сергійович.



Про це інформує сайт Любешівської ОТГ.



Представили нового т.в.о. начальника Любешівського відділення поліції сьогодні, 3 жовтня.



"Начальник Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, підполковник поліції Чих Валентин Іванович представив т. в.о. начальника Любешівського відділення поліції, майора поліції Хвесика Володимира Сергійовича, який попередньо працював старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що у серпні 2019 року







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