Експерт розповів, на скільки зросли ціни на продукти за рік в Україні





Про повідомляє Олексій Дорошенко на сторінці у Facebook.



Відтак, 1 вересня 2018 року по 1 вересня цього року куряче філе додало 16%. Його середня ціна у великих містах по країні на початок вересня 2019 року становила 110,3грн за кілограм.



Морожена риба стала дорожче за рік на 14%. Її середня вартість на початок осені була 80,1грн. Куряча тушка подорожчала на 13%, і ми її купували на 1 вересня по 62,9грн за кілограм. Варена ковбаса першого ґатунку додала 12%, а середня ціна – 98,2грн.



Сало піднялося на 8%, а середній цінник на початку вересня цього року був 80,5грн за кілограм. Свинина +7%, а середня ціна дорівнювала 124,5грн. Яловичина пасла задніх і зросла лише на 5%. Середня ціна – 134,5грн за кілограм.



Вершкове масло було серед молочних продуктів також на першому місці зі зростання вартості на 14%. Його середня ціна у великих містах країни на початок вересня 2019 року становила 41,6грн за 200гр або 208грн за кілограм смачного продукту.



Цінник на сметані додав 13%, а середня ціна становила 59,3грн за кілограм. Кисломолочний м’який сир став дорожче на 12%. Середня вартість на 1 вересня цього року була 103,3грн за кілограм.

Молоко також подорожчало на 12%, а в ціна складала 25,1грн за літр.



За рік споживчі ціни, тобто інфляція, зросли на 8,8%. Продукти харчування та безалкогольні напої, за даними статистики, додали за цей час 10,2%. Алкоголь та сигарети подорожчали на 15%, а вартість одягу та взуття взагалі не піднімалася.



Зростання середньої заробітної плати, із липня минулого року по липень цього, за даними Держстату, відбулося на 20%. Мінімальна зарплата за останні дванадцять місяців стала більше на 12%.



"Як випливає з цих цифр, люди, які отримують середню заробітну платню можуть собі дозволити більше, ніж торік. А ті, які працюють на мінімальну оплату, на жаль, повинні скоротити свої апетити", - підрезюмував Олексій Дорошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Української Асоціації постачальників торговельних мереж, курятина та вершкове масло – лідери подорожчання за рік.Про повідомляє голова Асоціації постачальників торговельних мереж на сторінці у Facebook.Відтак, 1 вересня 2018 року по 1 вересня цього року куряче філе додало 16%. Його середня ціна у великих містах по країні на початок вересня 2019 року становила 110,3грн за кілограм.Морожена риба стала дорожче за рік на 14%. Її середня вартість на початок осені була 80,1грн. Куряча тушка подорожчала на 13%, і ми її купували на 1 вересня по 62,9грн за кілограм. Варена ковбаса першого ґатунку додала 12%, а середня ціна – 98,2грн.Сало піднялося на 8%, а середній цінник на початку вересня цього року був 80,5грн за кілограм. Свинина +7%, а середня ціна дорівнювала 124,5грн. Яловичина пасла задніх і зросла лише на 5%. Середня ціна – 134,5грн за кілограм.Вершкове масло було серед молочних продуктів також на першому місці зі зростання вартості на 14%. Його середня ціна у великих містах країни на початок вересня 2019 року становила 41,6грн за 200гр або 208грн за кілограм смачного продукту.Цінник на сметані додав 13%, а середня ціна становила 59,3грн за кілограм. Кисломолочний м’який сир став дорожче на 12%. Середня вартість на 1 вересня цього року була 103,3грн за кілограм.Молоко також подорожчало на 12%, а в ціна складала 25,1грн за літр.За рік споживчі ціни, тобто інфляція, зросли на 8,8%. Продукти харчування та безалкогольні напої, за даними статистики, додали за цей час 10,2%. Алкоголь та сигарети подорожчали на 15%, а вартість одягу та взуття взагалі не піднімалася.Зростання середньої заробітної плати, із липня минулого року по липень цього, за даними Держстату, відбулося на 20%. Мінімальна зарплата за останні дванадцять місяців стала більше на 12%."Як випливає з цих цифр, люди, які отримують середню заробітну платню можуть собі дозволити більше, ніж торік. А ті, які працюють на мінімальну оплату, на жаль, повинні скоротити свої апетити", - підрезюмував Олексій Дорошенко.

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