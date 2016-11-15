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Покосити та почистити від заростей: на Волині закликають врятувати річку. ВІДЕО

Покосити та почистити від заростей: на Волині закликають врятувати річку. ВІДЕО
У середу, 2-го жовтня, у facebook ексжурналістка Дарія Поддубецька оприлюднила відео про річку Лугу в межах міста.

Як розповіла дівчина БУГу, зйомка відбувалася ще літом. Мета відео – привернути увагу до стану водойми. Допоміг у реалізації задуму член виконкому Микола Матусевич.

“Знаєте, багато хто в кабінетах, хтось у соцмережах, а дехно на круглих столах, говорить, що “ось там річка заростає”. Це абстрактне уявлення про проблему, яку, до речі, протягом кількох наступних років можна частково вирішити. Окей, говорять, що це дороговартісна техніка для очистки, вартує і сама розробка проекту по очищенню чимало, але ж є володимирчани, які б змогли об’єднатися і в один зі своїх вихідних почистити річку від зарослів, покосити, витягнути уламки дерев. Це не вирішить проблему повністю, але не дасть прогресувати чагарникам”, – говорить Дарія.


Додамо, що у Володимирі-Волинському вже практикували очищення русла річки Риловиці.


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Теги: річка Луга, Володимир-Волинський, зарості, прибирання
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Коментарі 1
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Отак сидять по кафешечках екожурналісти, а потім вийдуть на природу- і шок і сльози. Як показує тисячолітній досвід, спонтанне викошування заростає подвійною масою бур'янів.
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