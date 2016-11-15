Покосити та почистити від заростей: на Волині закликають врятувати річку. ВІДЕО

Дарія Поддубецька оприлюднила відео про річку Лугу в межах міста.



Як розповіла дівчина Микола Матусевич.



“Знаєте, багато хто в кабінетах, хтось у соцмережах, а дехно на круглих столах, говорить, що “ось там річка заростає”. Це абстрактне уявлення про проблему, яку, до речі, протягом кількох наступних років можна частково вирішити. Окей, говорять, що це дороговартісна техніка для очистки, вартує і сама розробка проекту по очищенню чимало, але ж є володимирчани, які б змогли об’єднатися і в один зі своїх вихідних почистити річку від зарослів, покосити, витягнути уламки дерев. Це не вирішить проблему повністю, але не дасть прогресувати чагарникам”, – говорить Дарія.





Додамо, що у Володимирі-Волинському вже практикували очищення русла річки Риловиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 2-го жовтня, у facebook ексжурналісткаоприлюднила відео про річку Лугу в межах міста.Як розповіла дівчина БУГу , зйомка відбувалася ще літом. Мета відео – привернути увагу до стану водойми. Допоміг у реалізації задуму член виконкому“Знаєте, багато хто в кабінетах, хтось у соцмережах, а дехно на круглих столах, говорить, що “ось там річка заростає”. Це абстрактне уявлення про проблему, яку, до речі, протягом кількох наступних років можна частково вирішити. Окей, говорять, що це дороговартісна техніка для очистки, вартує і сама розробка проекту по очищенню чимало, але ж є володимирчани, які б змогли об’єднатися і в один зі своїх вихідних почистити річку від зарослів, покосити, витягнути уламки дерев. Це не вирішить проблему повністю, але не дасть прогресувати чагарникам”, – говорить Дарія.Додамо, що у Володимирі-Волинському вже практикували очищення русла річки Риловиці.

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