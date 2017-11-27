Брав з нелегалів 1000 євро за перетин кордону: на Волині арештували молодика

27-річного мешканця Волині, який організував незаконне переправлення двох громадян Туреччини у Польщу, взяли під варту.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Зазначається, що 15 вересня 2019 року уродженець Узбекистану, а нині мешканець Волині, організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро. Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі.Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.