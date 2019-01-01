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У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО

У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Палаці культури міста Луцька 4 жовтня відбулись урочистості з нагоди річниці створення 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

На захід завітали представники обласної і міської влади, військові капелани, керівництво та військовослужбовці 204-ї бригади, - інформує пресслужба Луцькради.

За високий професіоналізм, зразкову військову дисципліну, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, а також з нагоди річниці створення 204-ї бригади тактичної авіації, було оголошено Подяку міського голови кращим військовослужбовцям-авіаторам.

Радник міського голови Ігор Поліщук вручив сертифікат на придбання проектора та проекційного екрану для потреб 204-ї бригади її командиру Ігорю Кисельову.

Військовослужбовців вітали також зразковий ансамбль сучасного танцю «Антарес», музичний гурт луцької музичної школи №3 «Волиняни», народний аматорський вокальний ансамбль «Аколада» та академічний камерний оркестр «Кантабіле».

У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
У Луцьку влаштували свято для військових 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО

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Теги: Севастопольська бригада, свято, Луцьк
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