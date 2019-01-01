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Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО

Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
На автодорозі "Львів – Шегині" між селами Зимна Вода та Конопниця Пустомитівського району вантажівка зіткнулася з маршруткою. Внаслідок аварії постраждало 10 людей.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 16:15, - інформує Нацполіція у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «МАЗ» з маршрутним автобусом «БАЗ».

Станом на 17:30 медики надають допомогу десятьом особам.

На місці події працювали правоохоронці.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: Львів, аварія, вантажівка, маршрутка, постраждалі
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