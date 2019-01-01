Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 16:15, - інформує



Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «МАЗ» з маршрутним автобусом «БАЗ».



Станом на 17:30 медики надають допомогу десятьом особам.



На місці події працювали правоохоронці.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі "Львів – Шегині" між селами Зимна Вода та Конопниця Пустомитівського району вантажівка зіткнулася з маршруткою. Внаслідок аварії постраждало 10 людей.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 16:15, - інформує Нацполіція у Львівській області. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «МАЗ» з маршрутним автобусом «БАЗ».Станом на 17:30 медики надають допомогу десятьом особам.На місці події працювали правоохоронці.Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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