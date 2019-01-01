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Показали рідкісне сторічне фото Володимира-Волинського

Показали рідкісне сторічне фото Володимира-Волинського
У мережі зявилося рідкісне фото початку минулого століття Володимира-Волинського. На ньому зображене перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.

Відповідне фото опублікувала Ганна Доскоч у Фейсбук-спільноті “Володимир-Волинський історичний музей, - пише Буг.

“Рідкісне фото м. Володимира з видом на перехрестя вулиць Фарної, Й. Понятовського та Й. Пілсудського. 20 – 30 рр. ХХ ст.”, –

У коментарях Віталій Скальський, науковий співробітник у Інститут історії України НАН України, зазначив:

“Аналізуючи поштівки та старі фото, виходить, що саме так: вулиця Й. Пілсудського – це Ковельська, а Й. Понятовського – це саме Шевченка зараз”.

Показали рідкісне сторічне фото Володимира-Волинського

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Теги: ретрофото, Володимир-Волинський
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