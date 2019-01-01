Показали рідкісне сторічне фото Володимира-Волинського





Відповідне фото опублікувала Ганна Доскоч у Фейсбук-спільноті “Володимир-Волинський історичний музей, - пише



“Рідкісне фото м. Володимира з видом на перехрестя вулиць Фарної, Й. Понятовського та Й. Пілсудського. 20 – 30 рр. ХХ ст.”, –



У коментарях Віталій Скальський, науковий співробітник у Інститут історії України НАН України, зазначив:



“Аналізуючи поштівки та старі фото, виходить, що саме так: вулиця Й. Пілсудського – це Ковельська, а Й. Понятовського – це саме Шевченка зараз”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі зявилося рідкісне фото початку минулого століття Володимира-Волинського. На ньому зображене перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.Відповідне фото опублікувалау Фейсбук-спільноті “Володимир-Волинський історичний музей, - пише Буг “Рідкісне фото м. Володимира з видом на перехрестя вулиць Фарної, Й. Понятовського та Й. Пілсудського. 20 – 30 рр. ХХ ст.”, –У коментарях Віталій Скальський, науковий співробітник у Інститут історії України НАН України, зазначив:“Аналізуючи поштівки та старі фото, виходить, що саме так: вулиця Й. Пілсудського – це Ковельська, а Й. Понятовського – це саме Шевченка зараз”.

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