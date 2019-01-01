Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України
Сьогодні, 21:43
Першість за звання кращого маунтенбайкера України, яка тривала
впродовж 5 днів у місті Лева, завершилася 3 жовтня. Серед команд-учасниць були і волиняни. Наші велогонщики продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку нагород.
Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Так, чемпіонський титул та золото в олімпійському спринті здобули
Дарина Мартинюк та Олександра Логвінюк. Та на цьому нагороди не закінчилися, Дарина продовжила переможну ходу.
Дівчина отримала срібний приз у гонці «Кейрін» та бронзу у «Спринті» і 500-метрівці з місця.
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впродовж 5 днів у місті Лева, завершилася 3 жовтня. Серед команд-учасниць були і волиняни. Наші велогонщики продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку нагород.
Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Так, чемпіонський титул та золото в олімпійському спринті здобули
Дарина Мартинюк та Олександра Логвінюк. Та на цьому нагороди не закінчилися, Дарина продовжила переможну ходу.
Дівчина отримала срібний приз у гонці «Кейрін» та бронзу у «Спринті» і 500-метрівці з місця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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