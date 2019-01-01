Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України

Першість за звання кращого маунтенбайкера України, яка тривалавпродовж 5 днів у місті Лева, завершилася 3 жовтня. Серед команд-учасниць були і волиняни. Наші велогонщики продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку нагород.Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.Так, чемпіонський титул та золото в олімпійському спринті здобулита. Та на цьому нагороди не закінчилися, Дарина продовжила переможну ходу.Дівчина отримала срібний приз у гонці «Кейрін» та бронзу у «Спринті» і 500-метрівці з місця.