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Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України

Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України
Першість за звання кращого маунтенбайкера України, яка тривала
впродовж 5 днів у місті Лева, завершилася 3 жовтня. Серед команд-учасниць були і волиняни. Наші велогонщики продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли низку нагород.

Про це повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Так, чемпіонський титул та золото в олімпійському спринті здобули
Дарина Мартинюк та Олександра Логвінюк. Та на цьому нагороди не закінчилися, Дарина продовжила переможну ходу.

Дівчина отримала срібний приз у гонці «Кейрін» та бронзу у «Спринті» і 500-метрівці з місця.

Луцькі велосипедистки здобули «золото» на чемпіонаті України

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Теги: чемпіонат, маунтинбайк, перемога, золото, Дарина Мартинюк, Олександра Логвінюк
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