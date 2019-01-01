6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження головний бібліотекар відділу культури та мистецтва юнацької бібліотеки Любов Фрадинська (на фото).
Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук , Анастасії Климчук та волонтера Андрія Охремчука.
За православним календарем 6 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами та Артурами.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
За церковним календарем 6 жовтня вшановують Словенську ікону Божої Матері та день Зачаття святого Іоанна Хрестителя.
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Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук , Анастасії Климчук та волонтера Андрія Охремчука.
За православним календарем 6 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами та Артурами.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
За церковним календарем 6 жовтня вшановують Словенську ікону Божої Матері та день Зачаття святого Іоанна Хрестителя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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