Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам

Сергій Жадан дав декілька порад молодим авторам.



Про кілька основних лайфхаків розповів Інформаційному агентству ВолиньPost після



«Перша порада – не слухати старших письменників. Все, що ми скажемо – доволі умовне», – відразу заявив Сергій Жадан. Він переконаний, що усі поради мають сенс лише тоді, коли поруч із талантом «ходить» удача.



«Загалом, література – велика інтрига, тут діяти за якимись стандартами не доводиться», – каже письменник.



На питання, чи варто реагувати на критику, відповідає, що так, але лише в тому випадку, коли вона є справді критикою, а не «хвилями ненависті».



До того ж переконує, що обов’язково усім, а не тільки авторам-початківцям, потрібно працювати із редакторами: «Навіть коли ти вважаєш, що твій твір – досконалий, його потрібно дати почитати ще комусь. Особливо, якщо вважаєш свій твір геніальним».



Також додає, що в жодному випадку не можна боятися читача. Навпаки, максимально налагоджувати із ним контакт, аби отримувати необхідний фідбек.



«Справжній читач, якщо дійсно зацікавлений у твоїй творчості, завжди скаже правду», – говорить Жадан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український поет, прозаїк, музикантдав декілька порад молодим авторам.Про кілька основних лайфхаків розповівпісля урочистого відкриття ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.«Перша порада – не слухати старших письменників. Все, що ми скажемо – доволі умовне», – відразу заявив Сергій Жадан. Він переконаний, що усі поради мають сенс лише тоді, коли поруч із талантом «ходить» удача.«Загалом, література – велика інтрига, тут діяти за якимись стандартами не доводиться», – каже письменник.На питання, чи варто реагувати на критику, відповідає, що так, але лише в тому випадку, коли вона є справді критикою, а не «хвилями ненависті».До того ж переконує, що обов’язково усім, а не тільки авторам-початківцям, потрібно працювати із редакторами: «Навіть коли ти вважаєш, що твій твір – досконалий, його потрібно дати почитати ще комусь. Особливо, якщо вважаєш свій твір геніальним».Також додає, що в жодному випадку не можна боятися читача. Навпаки, максимально налагоджувати із ним контакт, аби отримувати необхідний фідбек.«Справжній читач, якщо дійсно зацікавлений у твоїй творчості, завжди скаже правду», – говорить Жадан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію