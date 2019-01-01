Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам
Сьогодні, 17:13
Відомий український поет, прозаїк, музикант Сергій Жадан дав декілька порад молодим авторам.
Про кілька основних лайфхаків розповів Інформаційному агентству ВолиньPost після урочистого відкриття ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
«Перша порада – не слухати старших письменників. Все, що ми скажемо – доволі умовне», – відразу заявив Сергій Жадан. Він переконаний, що усі поради мають сенс лише тоді, коли поруч із талантом «ходить» удача.
«Загалом, література – велика інтрига, тут діяти за якимись стандартами не доводиться», – каже письменник.
На питання, чи варто реагувати на критику, відповідає, що так, але лише в тому випадку, коли вона є справді критикою, а не «хвилями ненависті».
До того ж переконує, що обов’язково усім, а не тільки авторам-початківцям, потрібно працювати із редакторами: «Навіть коли ти вважаєш, що твій твір – досконалий, його потрібно дати почитати ще комусь. Особливо, якщо вважаєш свій твір геніальним».
Також додає, що в жодному випадку не можна боятися читача. Навпаки, максимально налагоджувати із ним контакт, аби отримувати необхідний фідбек.
«Справжній читач, якщо дійсно зацікавлений у твоїй творчості, завжди скаже правду», – говорить Жадан.
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Про кілька основних лайфхаків розповів Інформаційному агентству ВолиньPost після урочистого відкриття ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
«Перша порада – не слухати старших письменників. Все, що ми скажемо – доволі умовне», – відразу заявив Сергій Жадан. Він переконаний, що усі поради мають сенс лише тоді, коли поруч із талантом «ходить» удача.
«Загалом, література – велика інтрига, тут діяти за якимись стандартами не доводиться», – каже письменник.
На питання, чи варто реагувати на критику, відповідає, що так, але лише в тому випадку, коли вона є справді критикою, а не «хвилями ненависті».
До того ж переконує, що обов’язково усім, а не тільки авторам-початківцям, потрібно працювати із редакторами: «Навіть коли ти вважаєш, що твій твір – досконалий, його потрібно дати почитати ще комусь. Особливо, якщо вважаєш свій твір геніальним».
Також додає, що в жодному випадку не можна боятися читача. Навпаки, максимально налагоджувати із ним контакт, аби отримувати необхідний фідбек.
«Справжній читач, якщо дійсно зацікавлений у твоїй творчості, завжди скаже правду», – говорить Жадан.
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