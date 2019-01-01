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Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам

Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам
Відомий український поет, прозаїк, музикант Сергій Жадан дав декілька порад молодим авторам.

Про кілька основних лайфхаків розповів Інформаційному агентству ВолиньPost після урочистого відкриття ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» у Луцьку.

«Перша порада – не слухати старших письменників. Все, що ми скажемо – доволі умовне», – відразу заявив Сергій Жадан. Він переконаний, що усі поради мають сенс лише тоді, коли поруч із талантом «ходить» удача.

«Загалом, література – велика інтрига, тут діяти за якимись стандартами не доводиться», – каже письменник.

На питання, чи варто реагувати на критику, відповідає, що так, але лише в тому випадку, коли вона є справді критикою, а не «хвилями ненависті».

До того ж переконує, що обов’язково усім, а не тільки авторам-початківцям, потрібно працювати із редакторами: «Навіть коли ти вважаєш, що твій твір – досконалий, його потрібно дати почитати ще комусь. Особливо, якщо вважаєш свій твір геніальним».

Також додає, що в жодному випадку не можна боятися читача. Навпаки, максимально налагоджувати із ним контакт, аби отримувати необхідний фідбек.

«Справжній читач, якщо дійсно зацікавлений у твоїй творчості, завжди скаже правду», – говорить Жадан.

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Теги: Фронтера, Луцьк, література, творчість, Жадан
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