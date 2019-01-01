Повідомили, які об'єкти у Луцьку отримали аварійні ордери на роботи з благоустрою





Про це повідомили на



Аварійні ордери отримали:



– Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка за адресою: Театральний майдан, 1;

– ДКП «Луцьктепло» за адресами: просп. Соборності, 20, вул. Шопена, 11.



Планові ордери отримали:



– КП «Луцькреклама» за адресами: на розі вул. Ковельська та вул. Червоного Хреста, вул. Воїнів-афганців (поворот на просп. Соборності), 2 ордери на транспортній розв'язці просп. Соборності - вул. Карпенка-Карого);



– Департамент житлово-комунального господарства за адресами: вул. Гулака-Артемовського, 15а, заїзд з вул. Шопена до просп. Волі, 19, вул. В'ячеслава Хурсенка, 50в – вул. Рівненська,87;



– Талько Олександр Ігорович 2 ордери за адресою: вул. Кравчука, 28.



Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та рішення Луцької міської ради від 29.07.2009 №44/2 «Про Правила благо устрою міста Луцька» видані ордери залишаються на контролі департаменту муніципальної варти стосовно дотримання термінів та відновлення благоустрою пошкодженої території.



В разі виявлення порушення та недотримання встановлених норм щодо відновлення благоустрою вказаних територій балансоутримувачів мереж, суб’єктів господарювання та громадян притягнуть до адміністративної відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради видав 3 аварійних та 9 планових ордерів на роботи з благоустрою і земляні роботи.Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.– Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка за адресою: Театральний майдан, 1;– ДКП «Луцьктепло» за адресами: просп. Соборності, 20, вул. Шопена, 11.– КП «Луцькреклама» за адресами: на розі вул. Ковельська та вул. Червоного Хреста, вул. Воїнів-афганців (поворот на просп. Соборності), 2 ордери на транспортній розв'язці просп. Соборності - вул. Карпенка-Карого);– Департамент житлово-комунального господарства за адресами: вул. Гулака-Артемовського, 15а, заїзд з вул. Шопена до просп. Волі, 19, вул. В'ячеслава Хурсенка, 50в – вул. Рівненська,87;– Талько Олександр Ігорович 2 ордери за адресою: вул. Кравчука, 28.Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та рішення Луцької міської ради від 29.07.2009 №44/2 «Про Правила благо устрою міста Луцька» видані ордери залишаються на контролі департаменту муніципальної варти стосовно дотримання термінів та відновлення благоустрою пошкодженої території.В разі виявлення порушення та недотримання встановлених норм щодо відновлення благоустрою вказаних територій балансоутримувачів мереж, суб’єктів господарювання та громадян притягнуть до адміністративної відповідальності.

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