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У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО

У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО
Частину нежитлового приміщення міської комунальної власності у Володимирі-Волинському продадуть через електронний аукціон.

Про це повідомляють ІА Волинські Новини.

Умови та стартову ціну об’єкта малої приватизації міської комунальної власності затвердили рішенням Володимир-Волинської міської ради.

Цінові пропозиції приймають до 15 жовтня, відбудеться аукціон 16 жовтня. Початкова ціна продажу лоту становить 47,137 тисячі гривень.

Йдеться про частину нежитлового приміщення площею 18,7 метра квадратного, що розташоване за адресою: Володимир-Волинський, вулиця Устилузька, 103.

У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО
У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО

“Фундамент – цегла, стіни – дерев’яні, перекриття – дерев’яне, підлога – дощана, покрівля – залізо, вікна – дерев’яні, подвійні, двері – однопільні. Земельна ділянка окремо не виділена. Земельна ділянка належить на праві власності Володимир-Волинській міській раді”, – йдеться у повідомленні.

У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО
У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО
У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО
У Володимирі-Волинському комунальне приміщення продають через аукціон. ФОТО

Передбачили, що питання подальшого використання об’єкта приватизації покупець вирішуватиме самостійно. У місячний термін після укладення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний звернутися до Володимир-Волинської міськради зі заявою про оформлення користування земельною ділянкою.

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Теги: Володимир-Волинський, комунальне приміщення, аукціон
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