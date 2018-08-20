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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 15 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.


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Теги: Схід, війна, смерть
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