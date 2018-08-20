На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 11:30
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.
Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 15 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.
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Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 15 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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