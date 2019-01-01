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Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців

Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців
Запит суспільства на зміну статусу народного депутата з "небожителя" на представника народу сьогодні є потужним, як ніколи.

Про це йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".

Тому навіть простий факт нарахування першої повноцінної зарплати депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання суттєво пожвавив суспільну дискусію про те, як дорого нам обходяться народні обранці? Активно обговорюється: скільки повинен отримувати депутат? Які мати пільги та доплати? Зрештою, куди витрачати зароблене?

Для народного депутата України Степана Івахіва такі питання давно зняті з порядку денного. Ще з початку своєї першої депутатської каденції у 2012 році він відмовився від депутатських пільг, а свою заробітну платню у Верховній Раді перераховував на потреби виборців свого мажоритарного округу.

Так само Степан Івахів робитиме і у Верховній Раді дев’ятого скликання. Саме тому, вже отримані у серпні-вересні депутатські гроші — а це 76 тисяч 407 гривень (41 518 грн. - власне заробітна плата і 34 889 грн. — кошти на виконання депутатських повноважень) Степан Івахів переказав у благодійний фонд "Патріоти Волині" для фінансування конкретних соціальних проектів.

А саме:
1) Облаштування рекреаційних зон в селах Уховецьк та Смолярі;
Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців
Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців

2) Придбано шкільні дошки для загальноосвітніх навчальних закладів в селах Доротище, Уховецьк, Жиричі, Буцинь та Секунь;
Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців

3) Придбано силовий тренажер для комплексної ДЮСШ імені Є. Кондратовича м. Ковеля;
Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців

4) Виготовлено дитячі міні-майданчики, які встановлять в селах Городище та Сукачі.
Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців


Зауважують, усі ці проекти попередньо були узгоджені з громадами згаданих населених пунктів виборчого округу народного депутата.

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Теги: Степан Івахів, "Патріоти Волині", депутатська зарплата
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