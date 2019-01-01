Волинський нардеп віддає «парламентську» зарплату на потреби виборців





Про це йдеться на сайті



Тому навіть простий факт нарахування першої повноцінної зарплати депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання суттєво пожвавив суспільну дискусію про те, як дорого нам обходяться народні обранці? Активно обговорюється: скільки повинен отримувати депутат? Які мати пільги та доплати? Зрештою, куди витрачати зароблене?



Для народного депутата України Степана Івахіва такі питання давно зняті з порядку денного. Ще з початку своєї першої депутатської каденції у 2012 році він відмовився від депутатських пільг, а свою заробітну платню у Верховній Раді перераховував на потреби виборців свого мажоритарного округу.



Так само Степан Івахів робитиме і у Верховній Раді дев’ятого скликання. Саме тому, вже отримані у серпні-вересні депутатські гроші — а це 76 тисяч 407 гривень (41 518 грн. - власне заробітна плата і 34 889 грн. — кошти на виконання депутатських повноважень) Степан Івахів переказав у благодійний фонд "Патріоти Волині" для фінансування конкретних соціальних проектів.



А саме:

1) Облаштування рекреаційних зон в селах Уховецьк та Смолярі;



2) Придбано шкільні дошки для загальноосвітніх навчальних закладів в селах Доротище, Уховецьк, Жиричі, Буцинь та Секунь;



3) Придбано силовий тренажер для комплексної ДЮСШ імені Є. Кондратовича м. Ковеля;



4) Виготовлено дитячі міні-майданчики, які встановлять в селах Городище та Сукачі.





Зауважують, усі ці проекти попередньо були узгоджені з громадами згаданих населених пунктів виборчого округу народного депутата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запит суспільства на зміну статусу народного депутата з "небожителя" на представника народу сьогодні є потужним, як ніколи.Про це йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині". Тому навіть простий факт нарахування першої повноцінної зарплати депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання суттєво пожвавив суспільну дискусію про те, як дорого нам обходяться народні обранці? Активно обговорюється: скільки повинен отримувати депутат? Які мати пільги та доплати? Зрештою, куди витрачати зароблене?Для народного депутата Українитакі питання давно зняті з порядку денного. Ще з початку своєї першої депутатської каденції у 2012 році він відмовився від депутатських пільг, а свою заробітну платню у Верховній Раді перераховував на потреби виборців свого мажоритарного округу.Так само Степан Івахів робитиме і у Верховній Раді дев’ятого скликання. Саме тому, вже отримані у серпні-вересні депутатські гроші — а це 76 тисяч 407 гривень (41 518 грн. - власне заробітна плата і 34 889 грн. — кошти на виконання депутатських повноважень) Степан Івахів переказав у благодійний фонд "Патріоти Волині" для фінансування конкретних соціальних проектів.А саме:1) Облаштування рекреаційних зон в селах Уховецьк та Смолярі;2) Придбано шкільні дошки для загальноосвітніх навчальних закладів в селах Доротище, Уховецьк, Жиричі, Буцинь та Секунь;3) Придбано силовий тренажер для комплексної ДЮСШ імені Є. Кондратовича м. Ковеля;4) Виготовлено дитячі міні-майданчики, які встановлять в селах Городище та Сукачі.Зауважують, усі ці проекти попередньо були узгоджені з громадами згаданих населених пунктів виборчого округу народного депутата.

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