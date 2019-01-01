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У Польщі роботодавець «кинув» на гроші українських заробітчан

У Польщі роботодавець «кинув» на гроші українських заробітчан
Група українських працівників приїхали в липні до Польщі, щоб заробити грошей для утримання своїх родин, натомість стали жертвами нечесного роботодавця й залишилися без засобів для існування.

Про це пише gazetaolsztynska.pl, - пoвідoмляє Yavp.pl.

Усі постраждалі працювали на прокладанні телекомунікаційних мереж неподалік Ілави (Вармінсько-Мазурське воєводство).

Робота була фізично важкою, чоловіки вручну копали траншеї, а їхній робочий день подекуди тривав понад 12 годин на добу. Працівники слухалися, бо їм обіцяли непогану зарплату. Тільки от укладати трудові договори ніхто з ними не поспішав.

Українці кажуть, що їхній роботодавець затягував підписання документів з першого дня. Чоловікам постійно говорили, що “пані в офісі готує документи”. Коли ж вони раз по раз нагадували про це бригадиру, той почав погрожував вивезти незадоволених до лісу. Згодом пригрозив ще й депортацією, адже українці так і працювали нелегально.

За важку фізичну працю українцям так і не заплатили. Зараз вони залишилися практично без грошей. Один із них навіть продав авто, аби було за що повернутися додому. Інші поки що виживають за рахунок грибів: збирають їх в лісі та продають.

Роботодавець, у якого працювали чоловіки, на зв'язок перестав виходити. Кожному з українців він заборгував від 4-х до 6 тисяч злотих. Про цей випадок вже повідомили інспекцію праці в Ольштині.

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Теги: Польща, роботодавець, гроші українських заробітчан
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