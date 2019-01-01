У «ПортCity» – знижки на розваги*





Для цього потрібно виконати прості умови:

- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity;

- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%;

- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.



Зазначають, купон діє у будні дні до 1 грудня цього року включно.



"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торговельно-розважальному центрі "ПортCity" пропонують скористатися знижкою 40% на розваги.Для цього потрібно виконати прості умови:- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity;- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%;- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.Зазначають, купон діє у будні дні до 1 грудня цього року включно."Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.

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