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У полі знайшли тіло волинянина, який перебував у розшуку

У полі знайшли тіло волинянина, який перебував у розшуку
У вівторок 8 жовтня, в післяобідню пору, у полі неподалік села Микуличі Володимир-Волинського району виявили тіло Анатолія Симчука, який перебував у розшуку.

Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті не виявлено, - пише Район.Володимир-Волинський.

Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження.

Тіло чоловіка направили у відділення судмедекспертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, житель села Хворостів, Володимир-Волинського р-ну, 1962 року народження, перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.

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Теги: тіло, чоловік
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Коментарі 1
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Востаннє померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.... Це як?? Востання побачили, а тоді ще раз. Найостанніший??
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