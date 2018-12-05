У полі знайшли тіло волинянина, який перебував у розшуку

Анатолія Симчука, який перебував у розшуку.



Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті не виявлено, - пише



Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження.



Тіло чоловіка направили у відділення судмедекспертизи для встановлення причини смерті.



Нагадаємо, житель села Хворостів, Володимир-Волинського р-ну, 1962 року народження, перебував у розшуку як безвісти зниклий.



Померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок 8 жовтня, в післяобідню пору, у полі неподалік села Микуличі Володимир-Волинського району виявили тілоЯк повідомили у поліції, ознак насильницької смерті не виявлено, - пише Район.Володимир-Волинський Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження.Тіло чоловіка направили у відділення судмедекспертизи для встановлення причини смерті.Нагадаємо, житель села Хворостів, Володимир-Волинського р-ну, 1962 року народження, перебував у розшуку як безвісти зниклий.Померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.

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