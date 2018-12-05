У полі знайшли тіло волинянина, який перебував у розшуку
Сьогодні, 17:37
У вівторок 8 жовтня, в післяобідню пору, у полі неподалік села Микуличі Володимир-Волинського району виявили тіло Анатолія Симчука, який перебував у розшуку.
Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті не виявлено, - пише Район.Володимир-Волинський.
Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження.
Тіло чоловіка направили у відділення судмедекспертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, житель села Хворостів, Володимир-Волинського р-ну, 1962 року народження, перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.
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Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті не виявлено, - пише Район.Володимир-Волинський.
Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження.
Тіло чоловіка направили у відділення судмедекспертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, житель села Хворостів, Володимир-Волинського р-ну, 1962 року народження, перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.
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Коментарі 1
Востаннє померлого бачили близько двох тижнів тому у селі Микуличі. А біля тижня тому – у селі Березовичі, напідпитку.... Це як?? Востання побачили, а тоді ще раз. Найостанніший??
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