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На перепис населення планують виділити 3,4 мільярда гривень

На перепис населення планують виділити 3,4 мільярда гривень
У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік на статистичні спостереження закладено 3 441,6 млн гривень.

Зокрема, видатки на проведення запланованого у 2020 році другого за час незалежності загальнонаціонального перепису населення передбачені в обсязі 3 431 млн грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Водночас, крім перепису Україна продовжить здійснювати інші не менш важливі спостереження – на них уряд планує витратити у 2020 р. 10,6 млн грн.

Зокрема, як і щороку, у 2020 р. продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.

Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн (для порівняння, у 2019 р. ця сума становила 5,5 млн грн).

Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств є безцінним інструментом державної політики. Вони дозволяють отримати об’єктивну інформацію про обсяг та структуру доходів та витрат українців, інформацію про доступ людей до товарів та послуг (наприклад, наявність товарів довготривалого користування чи доступ до інформаційних технологій). Вони також дозволяють вивчити розподіл цих показників за типами домогосподарств, типами населених пунктів.

Дослідницька робота з цими даними – єдиний спосіб доказово визначити чи спрогнозувати вплив соціальної та економічної політики на рівень соціальної захищеності та на розподіл економічного зростання в суспільстві в цілому.

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Теги: перепис населення, дані, статистика, мінфін
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