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Курс валют у Луцьку на 9 жовтня: валюта продовжує падіння

Курс валют у Луцьку на 9 жовтня: валюта продовжує падіння
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.635, а продаж - 25.106.

Євро при купівлі становить - 26.927, продажу - 27.598.

Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.407

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Теги: курс гривні, Луцьк, 9 жовтня
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