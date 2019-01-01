Курс валют у Луцьку на 9 жовтня: валюта продовжує падіння





Євро при купівлі становить - 26.927, продажу - 27.598.



Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.407

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.635, а продаж - 25.106.Євро при купівлі становить - 26.927, продажу - 27.598.Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.407

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію