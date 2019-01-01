Курс валют у Луцьку на 9 жовтня: валюта продовжує падіння
Сьогодні, 08:50
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.635, а продаж - 25.106.
Євро при купівлі становить - 26.927, продажу - 27.598.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.407
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Євро при купівлі становить - 26.927, продажу - 27.598.
Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.407
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